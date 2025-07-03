MERKEZ BANKASI CANLI DÖVİZ KURU | 3 Temmuz 2025 bugün dolar ve euro kaç TL? Dolar ve euro'da son durum ne?

MERKEZ BANKASI CANLI DÖVİZ KURU | 3 Temmuz 2025 bugün dolar ve euro kaç TL? Dolar ve euro'da son durum ne?
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Euro kaç TL? Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik tansiyon döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 3 Temmuz 2025 Perşembe Merkez Bankası canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, Fed'in faiz indirimi sinyalleri, Avrupa Merkez Bankası'nın destekleyici adımları ve Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 3 Temmuz 2025 Perşembe itibarıyla Euro kaç TL, dolar ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 10:03 itibariyla yüzde 0,26 değer kazanarak 39,8772'den işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI CANLI DÖVİZ KURU | 3 Temmuz 2025 bugün dolar ve euro kaç TL? Dolar ve euro'da son durum ne?Dolar/TL son durum

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,26 değer kazanarak 47,0527'den işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI CANLI DÖVİZ KURU | 3 Temmuz 2025 bugün dolar ve euro kaç TL? Dolar ve euro'da son durum ne?Euro/TL son durum

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,07 artarak 54,4446'dan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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