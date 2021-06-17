Merkez Bankası: "Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına olanak...
Merkez Bankası: "Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına olanak tanımaktadır.
Merkez Bankası: "Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına olanak tanımaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu