Merhum milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun yaşlı annesini güvendiği komşusu dolandırdı
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Merhum milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun yaşlı annesini güvendiği komşusu dolandırdı

Merhum milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun yaşlı annesini güvendiği komşusu dolandırdı
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Samsun'da 1989 yılında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Samsunsporlu milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun annesi Aysel Badalıoğlu İzmir'de dolandırıcıların kurbanı oldu. Aysel Badalıoğlu'nun Çiğli'deki evini satması için vekalet verdiği komşusu, evi oğlunun üzerine geçirdi. Aile ise olayı tesadüfen öğrendi. Muzaffer Badalıoğlu'nun hatıraları da çöpe atıldı.

Samsun'da 1989 yılında yaşanan acı trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcular arasında yer alan Muzaffer Badalıoğlu'nun İzmir'de yaşayan annesi evini dolandırıcılara kaptırdı. Sahte imza ile dolandırıcılık olayı, Çiğli'de yaşandı.

SAHTE İMZAYLA ALDI

Yeni Asır'a konuşan merhum Muzaffer Badalıoğlu'nun kızı Selen Badalıoğlu (36), babaannesinin 3 katlı evinin sahte imza ile elinden alındığını söyledi. Badalıoğlu, "Dedem 2 yıl önce vefat etti. Babaannem de tek başına kalınca geçtiğimiz yıl daha küçük olan başka bir evde yaşamaya başladı. Evi satmak istiyordu. Zor durumda olan ve zaman zaman yardım ettiği komşu bir aile vardı. Evi satması için komşusu Gürol Ergül'e vekalet vermiş. Bir süre sonra evde tadilat başlamış" dedi.

Merhum milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun annesi dolandırıcıların kurbanı oldu

TESADÜFEN ÖĞRENDİ

Badalıoğlu, komşularının babaannesini arayarak tadilattan haber vermesiyle dolandırıcılığın ortaya çıktığını söyledi. Ne olduğunu anlamak için Gürol Ergül'ü aradıklarını anlatan Badalıoğlu, "Bize 'Aysel Hanım evi bana sattı' dedi. Anneanneme sorduk, evi satmadığını söyledi. Evi oğlu Sıtkı Ergül'ün üzerine geçirmiş. Anneanneme tek kuruş vermedi. Mahkemeye verdik, satış işlemindeki evraklardaki imza sahte çıktı. Sahte imza ile yaklaşık 1 milyon liralık evi gasp etmiş. Daha sonra mahkemeye gerçeği olduğunu iddia ettiği bir imza daha sundu. Mahkeme devam ediyor. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

HATIRALARI ÇÖPE ATILDI

Merhum futbolcunun kızı Selen Badalıoğlu, "Babaannemin evini gasp ettikleri gibi, babamın kramponları, kupaları, madalyaları ve fotoğraflarını da çöpe atmışlar. Evin değeri 1 milyon lira ama hatıraların değeri ölçülemez. Bize miras kalan anıları çöpe atmışlar. Suç duyurusu sonucu mahkemeye intikal eden olayda bilirkişi tarafından imzanın ve evrakların sahte olduğu tespit edildi" dedi.

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Merhum milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun yaşlı annesini güvendiği komşusu dolandırdı - Haberler Spor
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