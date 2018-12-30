Mercedes Tutkunları Emniyet Kemeri Farkındalığı İçin Direksiyona Geçti

Samsun Mercedes Kulübü Derneği üyeleri, kentte sürdürülen emniyet kemeri uygulamalarına destek vermek için direksiyon başına geçti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Golf Kulübü önünde toplanan Mercedes tutkunlarına Vosvos severler ile Samsun Toyota Kulübü de destek verdi.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği ve sık sık fotoğraflarını çektikleri araçlar, kentte attıkları turla renkli görüntüler oluşturdu.

Mercedes Kulübü Başkanı Ceyhun Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının emniyet kemeri uygulamalarına destek vererek farkındalığı arttırmak olduğunu söyledi.

Emniyet kemerinin önemine vurgu yapan, Ercan, uygulamalar sayesinde trafiğin daha güvenli hale geldiğini belirtti.

Samsun Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Müdürü Mustafa Akar'a bu yöndeki çalışmaları için teşekkür eden Ercan, "Özellikle toplumda çocuklara bu konuda örnek olmalıyız. Emniyet kemerinin hayatımızda önemli bir yeri var. Söz konusu yapılan uygulamaların sonunda Türkiye genelinde ve Samsun'da ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçildiğini gördük. Herkes bu uygulamalara destek vermeli." diye konuştu.

Samsun Mercedes Kulübü olarak bu konuda örnek olmayı istediklerini de vurgulayan Ercan, "Toplumu daha çok bilinçlendirmek adına hem trafikte hem de sosyal medyada çalışmalar yapıyoruz. 2018 yılının son etkinliğinde güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA