Meram Belediyesi'nden Yaz Spor Okulu öğrencilerine 80 Binde Devr-i Alem Parkı gezisi
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Meram Belediyesi'nden Yaz Spor Okulu öğrencilerine 80 Binde Devr-i Alem Parkı gezisi

Meram Belediyesi'nden Yaz Spor Okulu öğrencilerine 80 Binde Devr-i Alem Parkı gezisi
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Meram Belediyesi, Yaz Spor Okulu öğrencilerini 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda ağırladı.

Meram Belediyesi, Yaz Spor Okulu öğrencilerini 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda ağırladı.

Belediyeden yapılan yazıla açıklamada, dinozor maketlerinin olduğu T-Rex Parkı'nı, hayal dünyası kahramanlarının bulunduğu Pamuk Şekeri Masal Dünyası Parkı'nı ve minyatür eserlerin yer aldığı Cihan-ı Türk Parkı'nı gezen çocuklar ve gençlerin keyifli bir gün yaşadığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 3 farklı konseptiyle Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nın eğlenerek öğrenmek ve güzel vakit geçirmek için harika bir ortam olduğunu ifade etti.

Meram Yaz Spor Okulları eğitimleri çerçevesinde çocuklara çeşitli faaliyetler de sunduklarını vurgulayan Kavuş, şunları kaydetti:

"Okulun başlangıcında bu etkinlikleri salgın sürecine göre programlamayı uygun gördük. Bugün geldiğimiz noktada bu geziyi olabildiğince korunaklı bir şekilde gerçekleştirdik. Onların yüzündeki mutluluğu ve sevinci görmek her şeye bedel. Bu parkımız, çocuklarımıza eğlenmelerinin yanı sıra yeni ufuklar açma noktasında büyük yarar sağlıyor. Bu ufuk onların dolayısıyla da ülkemizin geleceğini şekillendirecek. Bu nedenle imkanlar el verdiği ölçüde her fırsatı değerlendirip çocuklarımızı ecdad yadigarları, tarih öncesi varlıklar ve masal kahramanlarımız ile tanıştırmaya devam edeceğiz."

Meram Belediyesi'nden Yaz Spor Okulu öğrencilerine 80 Binde Devr-i Alem Parkı gezisi
Meram Belediyesi'nden Yaz Spor Okulu öğrencilerine 80 Binde Devr-i Alem Parkı gezisi
Meram Belediyesi'nden Yaz Spor Okulu öğrencilerine 80 Binde Devr-i Alem Parkı gezisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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