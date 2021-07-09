Meram'da yaz spor okulları başladı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları, faaliyetlerine başladı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları, faaliyetlerine başladı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan Covid-19 salgını uzun süre boyunca sosyal hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle çocuklar, uzaktan eğitimle birlikte evde hareketsiz kalmalarının yanı sıra arkadaşlarıyla iletişim kuramamaktan dolayı zorlu bir süreçten geçti.

Meram Belediyesi, çocuklara yönelik düzenlediği Yaz Spor Okulları organizasyonuyla birlikte önemli bir adım attı. Çeşitli spor branşlarının yer aldığı yaz spor okulları yoğun bir katılımla start alırken, öğrenciler ilk haftayı geride bıraktı. Meram Belediyespor bünyesinde, alanında tecrübeli hocalar tarafından, öğrencilere farklı branşlarda spor eğitimi verilirken bir yandan da eğlenceli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

"Yaz spor okulları 10 ayrı tesis, 11 farklı branşta sürüyor"

Meram Belediyesinden Yaz Spor Okulları'nın faaliyetlerine yönelik yapılan açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 11 farklı branşta, öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Spor ve eğlenceli aktiviteleri bir araya getirerek son süreçle birlikte üzerlerinde oluşan stresi atmalarına katkı sağlıyoruz. Yine hocalarımız, spor okulundaki çocuklarımızı izleyerek, yetenekleri doğrultusunda Meram Belediyespor Kulübü'ne kazandırmış olacak. Yaz spor okullarımız 27 Ağustos tarihine kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi. Yaz Spor Okulları'nın Meram Belediyesi'ne ait 10 ayrı spor tesisinde devam ettiği belirtilen açıklamada, "Çocuklarımız, yüzme, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, okçuluk, kort tenisi, satranç, jimnastik, kick boks ve tekvando branşlarında eğitim görüyor, çeşitli aktivitelerle güzel vakit geçiriyorlar" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı