Menemenspor'da Ümit Karan'dan kulüp yönetimi, futbolcular ve personele "kümede kalma" teşekkürü
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Menemenspor'da Ümit Karan'dan kulüp yönetimi, futbolcular ve personele "kümede kalma" teşekkürü

Menemenspor'da Ümit Karan'dan kulüp yönetimi, futbolcular ve personele 'kümede kalma' teşekkürü
Anadolu Ajansı / Gökay Özalp - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü'ne mağlup olmasına rağmen son hafta öncesinde ligde kalmayı garantileyen Menemenspor'da Teknik Direktör Ümit Karan, kulüp yönetimi, futbolcular ve kulüp personeline teşekkür etti.

TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü'ne mağlup olmasına rağmen son hafta öncesinde ligde kalmayı garantileyen Menemenspor'da Teknik Direktör Ümit Karan, kulüp yönetimi, futbolcular ve kulüp personeline teşekkür etti.

Ümit Karan, kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamasında, ligde kalmanın haklı sevincini yaşadığını belirtti.

Menemenspor'da göreve başladıklarında, spor kamuoyunda takımın küme düşeceği yönündeki görüşün ağırlıkta olduğunu hatırlatan Karan, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, ekibimle, başkanımız Tahir Şahin ve yönetim kuruluyla el ele vererek gece gündüz demeden, tüm olumsuzluklara rağmen çok ama çok çalıştık, inandık ve başardık. Karakterli oyuncu grubuyla arkadaşlık ve güven ortamı oluşturduk ki mücadeleden asla vazgeçmeyen ve ellerinden gelenin en iyisini, son dakikaya kadar sahaya yansıtan futbolcularıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Yeşil çimler üzerinde olmasa da teknik heyet ve futbolcuların rahatı için hizmet veren kulüp personeli emekçi arkadaşlarıma da teşekkürü bir borç bilirim. Menemenspor, zorlu uğraşlar ve fedakarlıklar sonucunda önümüzdeki sezon da yoluna, layık olduğu TFF 1. Lig'de devam edecektir."

Karan, açıklamasında lige veda eden Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, gelecek sezon için başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

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