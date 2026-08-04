Emekli Maaşı Zammı Netleşti: En Düşük Maaş 23 Bin 552 TL Olacak mı?

Temmuz 2026 emekli maaşı düzenlemesi, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündemindeki en önemli başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emeklilerin zam oranları netleşirken, en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik kanun teklifinin yasalaşma süreci sürüyor. En düşük emekli maaşı Meclis'ten henüz geçmedi; TBMM'ye sunulan teklif kapsamında maaşın 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Kanun teklifinin 14 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için teklifin TBMM'de kabul edilmesi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu aşamalar tamamlanıncaya kadar yeni tutar resmiyet kazanmış olmayacak. Teklifin yasalaşması halinde en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL olacak ve yaklaşık 5 milyon emeklinin bu düzenlemeden yararlanması bekleniyor. Yeni tutarın Temmuz ödeme döneminden itibaren geçerli olacak şekilde uygulanması planlanıyor.

TÜİK tarafından açıklanan Haziran 2026 enflasyon verileri sonrasında emeklilerin altı aylık zam oranları da belli oldu. Buna göre SSK emeklileri yüzde 17,76, Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında zam aldı. Bu zam oranları 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon verileri doğrultusunda belirlendi. En düşük emekli maaşının artırılması ise ayrı bir kanun teklifi kapsamında değerlendiriliyor; kök aylığı düşük olan ve Hazine desteğiyle en düşük emekli aylığı alan vatandaşlar için yasal düzenleme süreci devam ediyor.

En düşük emekli maaşı uygulaması, kök aylığı belirlenen seviyenin altında kalan ve Hazine desteğiyle maaşı tamamlanan emeklileri kapsıyor. Kanun teklifinin yasalaşması halinde yaşlılık aylığı alanlar, malullük aylığı alanlar ve ölüm aylığı hak sahipleri, mevzuatta belirtilen şartları taşımaları kaydıyla yeni belirlenen en düşük emekli maaşından yararlanabilecek. Temmuz 2026 itibarıyla süreç devam ederken, teklifin kesinleşmesi için TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanması, Cumhurbaşkanı onayının alınması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor; en düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'ye çıkarılması yönündeki düzenleme henüz yürürlükte değil.

Kaynak: Haber Merkezi