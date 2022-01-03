Memur-Sen yüzde 22,48'lik enflasyon farkını yetersiz buldu: Ek zam şart olmuştur

Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 22,48 enflasyon farkı alacak. Ancak enflasyon farkı memurları tatmin etmedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medyadan bir açıklama yaparak "Ek zam şart olmuştur" dedi.

Yalçın konu hakkında şunları söyledi:

"TÜİK tarafından açıklanan %13,58 Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte; yıllık enflasyon %36,08'i buldu. 2021 Temmuz-Aralık enflasyonu %25,48 ve kamu görevlilerinin 2022 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı %22,48 olarak belli oldu.

"ENFLASYON FARKI MEMURUN ALIM GÜCÜNÜ YÜKSELTMEK İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Kısacası Aralık ayı enflasyon rakamları göstermektedir ki; "hedefler tutmadı, tahminler şaştı." Covid-19 pandemisinin de etkisiyle; küresel ve bölgesel ekonomide yaşanan hareketlilik, enflasyonu yukarı yönlü, alım gücünü ise aşağı yönlü hareket ettirmeye devam ediyor.

Mutabakatsızlıkla sonuçlanan ve K.G. Hakem Kurulu kararı ile 2021 için %3+%3 oranındaki artışlar; enflasyona sadece yenilmedi, ezildi. Enflasyon farkı memurun düşen alım gücünü yükseltmek için asla yeterli değildir. Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır.

"ZAMLAR PEŞ PEŞE GELİYOR, KAYIPLAR TELAFİ EDİLMELİDİR"

Diğer taraftan, 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonucu kur ve enflasyon artarken maaşlar erimeye, gelir dağılımında adaletsizlik büyümeye devam etti. Nitekim buna bağlı olarak yeni yılla birlikte, zamlar da peş peşe gelmeye devam ediyor.

Yeni yılla birlikte; doğalgaza, elektriğe, benzine, motorine, MTV ve ÖTV'ye, harçlara, vergilere, toplu taşımaya ve bunun yanında gıda ürünlerine azımsanmayacak oranda zam yapıldı. Bu gerçekler görülmeli, 'Ek Protokol' ile ilave ödeme yapılarak kayıplar telafi edilmelidir.

"EK ZAM İÇİN KARARLI DURUŞUMUZU YİNELİYORUZ"

Asgari ücrete yapılan %50 zam sahada memnuniyet üretmişken, aynı zorluklarla geçim mücadelesi veren kamu görevlileri ve emeklileri görmezden gelinemez, vergi muafiyetinin 'yeterli zam' olarak gösterilmeye çalışılması da kabul edilemez. Vergi muafiyetinin eşit gelir artışı sağlamadığı yaptığımız analizler sonucunda herkes tarafından anlaşılmıştır. Yine, alım gücündeki kaybın enflasyon farkı ödemesiyle telafi edilemeyecek olduğu da net olarak bilinmelidir. Bu itibarla, 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak şekilde Ek Protokol ile Ek Zam/İlave Ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor, şu an itibariyle hükümetin de irade ortaya koymasını bekliyoruz."

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