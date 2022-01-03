Memur-Sen yüzde 22,48'lik enflasyon farkını yetersiz buldu: Ek zam şart olmuştur - Haberler Ekonomi
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Memur-Sen yüzde 22,48'lik enflasyon farkını yetersiz buldu: Ek zam şart olmuştur

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve memur emeklisi yüzde 22,48 enflasyon farkı alacak. Ancak açıklanan rakam memurları tatmin etmedi. Yeni yılla birlikte zamların peş peşe gelmeye devam ettiğini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ek zammın şart olduğunu söyledi.

Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 22,48 enflasyon farkı alacak. Ancak enflasyon farkı memurları tatmin etmedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medyadan bir açıklama yaparak "Ek zam şart olmuştur" dedi.

Yalçın konu hakkında şunları söyledi:

"TÜİK tarafından açıklanan %13,58 Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte; yıllık enflasyon %36,08'i buldu. 2021 Temmuz-Aralık enflasyonu %25,48 ve kamu görevlilerinin 2022 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı %22,48 olarak belli oldu.

Kısacası Aralık ayı enflasyon rakamları göstermektedir ki; "hedefler tutmadı, tahminler şaştı." Covid-19 pandemisinin de etkisiyle; küresel ve bölgesel ekonomide yaşanan hareketlilik, enflasyonu yukarı yönlü, alım gücünü ise aşağı yönlü hareket ettirmeye devam ediyor.

Mutabakatsızlıkla sonuçlanan ve K.G. Hakem Kurulu kararı ile 2021 için %3+%3 oranındaki artışlar; enflasyona sadece yenilmedi, ezildi. Enflasyon farkı memurun düşen alım gücünü yükseltmek için asla yeterli değildir. Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır.

Diğer taraftan, 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonucu kur ve enflasyon artarken maaşlar erimeye, gelir dağılımında adaletsizlik büyümeye devam etti. Nitekim buna bağlı olarak yeni yılla birlikte, zamlar da peş peşe gelmeye devam ediyor.

Yeni yılla birlikte; doğalgaza, elektriğe, benzine, motorine, MTV ve ÖTV'ye, harçlara, vergilere, toplu taşımaya ve bunun yanında gıda ürünlerine azımsanmayacak oranda zam yapıldı. Bu gerçekler görülmeli, 'Ek Protokol' ile ilave ödeme yapılarak kayıplar telafi edilmelidir.

Asgari ücrete yapılan %50 zam sahada memnuniyet üretmişken, aynı zorluklarla geçim mücadelesi veren kamu görevlileri ve emeklileri görmezden gelinemez, vergi muafiyetinin 'yeterli zam' olarak gösterilmeye çalışılması da kabul edilemez. Vergi muafiyetinin eşit gelir artışı sağlamadığı yaptığımız analizler sonucunda herkes tarafından anlaşılmıştır. Yine, alım gücündeki kaybın enflasyon farkı ödemesiyle telafi edilemeyecek olduğu da net olarak bilinmelidir. Bu itibarla, 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak şekilde Ek Protokol ile Ek Zam/İlave Ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor, şu an itibariyle hükümetin de irade ortaya koymasını bekliyoruz."

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (10)
juzen sari:memura zam varsa isciyede zam olsun Cevap Yaz 24 1 Yayından Kaldır
ASLAN ARSLAN:ya bu memurlarında gözü hiç doymuyor zaten oturdugunuz yerden maaş alıyorsunuz (belli başlı meslekler hariç ) insanlar ne şartlarda çalısıyor sizin aldıginiz maası almıyor elinsaf be Cevap Yaz 220 13 Yayından Kaldır
Memotelli memo:Boş konuşuyorsun kardeşş. Kimse oturduğu yerden maaş almıyor. Bende memur olmadan önce böyle düşüyordum ama öyle değilmiş. Ayrıca memur olabilmek için neler çekiyor hangi sınavlardan geçiyor atanamıyor bidaha hazırlanıyor olmuyor bidaha bidaha . Ayrıca doğru düzgün maaş( mağaş yazıyor adam) yazamayan birisiyle 20 yıl okul okumuş birisinin çok yakın tutarda maaş alması adaletlimi olur sence . 3 53 Yayından Kaldır
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