Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Ömer Halisdemir Üniversitesine ziyaret
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Ömer Halisdemir Üniversitesine ziyaret

18.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:18
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Ömer Halisdemir Üniversitesine ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ı ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yalçın, Memur-Sen Niğde İl Başkanı Hasan Orhan ve beraberindeki heyetle Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar'ı makamında ziyaret etti.

Prof. Dr. Kar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, üniversitedeki yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Yalçın da misafirperverliğinden dolayısıyla Kar'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 17:18:43. #1.14#
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