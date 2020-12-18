Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Ömer Halisdemir Üniversitesine ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yalçın, Memur-Sen Niğde İl Başkanı Hasan Orhan ve beraberindeki heyetle Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar'ı makamında ziyaret etti.

Prof. Dr. Kar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, üniversitedeki yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Yalçın da misafirperverliğinden dolayısıyla Kar'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul