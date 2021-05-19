Meltem Hocaoğlu Akyol'dan olimpiyat kotası
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Meltem Hocaoğlu Akyol'dan olimpiyat kotası

Meltem Hocaoğlu Akyol'dan olimpiyat kotası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenlenen 55'inci Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Meltem Hocaoğlu Akyol, finale yükselirken Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı da garantiledi.

Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenlenen 55'inci Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Meltem Hocaoğlu Akyol, finale yükselirken Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı da garantiledi. Milli sporculardan Dilara Bozan ile Ali Sofuoğlu da finale yükselen isimler oldu.  

55'inci Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Hırvatistan'ın Porec şehrinde başladı. 47 ülkeden 513 sporcunun katıldığı şampiyona, 23 Mayıs Pazar günü sona erecek. Organizasyonun ilk gün sabah seansında kadınlar katada Dilara Bozan, erkekler katada Ali Sofuoğlu ve kadınlar kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol finale çıktı. Akyol, Porec'te elde ettiği puanlarla +68 kiloda olimpiyat kotasını aldı ve Tokyo 2020'de mücadele edecek beşinci karateci oldu. 

ALİ SOFUOĞLU'NDAN ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ FİNALŞampiyonada ülkemizi erkekler katada temsil eden Ali Sofuoğlu, üst üste dördüncü kez finale çıktı. İlk turda 25.4, ikinci turda 25.32 puan alarak grubunda ilk sırayı alarak yarı finale çıkan Sofuoğlu, yarı final grubunu da birinci bitirdi ve altın madalya için mücadele etme şansını elde etti. Sofuoğlu altın madalya için daha önce üç kez finalde kaybettiği İspanyol Damian Quintero ile mücadele edecek. DİLARA BOZAN KARİYERİNDE İKİNCİ KEZ FİNALE YÜKSELDİKadınlar katada Dilara Bozan da Porec'te kariyerinde ikinci kez finale yükseldi. İlk turda 24.86 puanla grubunda ilk sırayı alan Bozan, ikinci turda 25.48 puanla İtalyan Viviana Bottero'nun ardından yarı finale yükseldi. Yarı final grubunda en yüksek puanı alarak finale çıkan Bozan, altın madalya için İspanyol Jaime Sandra Sanchez ile karşılaşacak. MELTEM HOCAOĞLU AKYOL'DAN HEM FİNAL HEM KOTAKadınlar kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol ise Porec'te çifte mutluluk yaşadı. Avrupa Karate Şampiyonası'nda finale yükselen Akyol, kazandığı kota puanlarıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi. İlk turda Portekizli Ana Rita Oliveira'yı 3-0, ikinci turda İsviçreli Ramona Bruederlin'i 2-1 mağlup eden Akyol, çeyrek finalde de Rus Vera Kovaleva'yı hakem kararıyla 5-0 yenmeyi başardı. Yarı finalde çekişmeli maçta İtalyan Clio Ferracuti'yi 5-4 mağlup eden Meltem Hocaoğlu Akyol, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale çıktı. 2015 ve 2017 yıllarında Avrupa ikincisi olan Akyol, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğu için Aleksandra Stubleava ile karşılaşacak. 

 


Meltem Hocaoğlu Akyol'dan olimpiyat kotası
Meltem Hocaoğlu Akyol'dan olimpiyat kotası
Meltem Hocaoğlu Akyol'dan olimpiyat kotası
Meltem Hocaoğlu Akyol'dan olimpiyat kotası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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