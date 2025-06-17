Melo Fluminense'de neden yok, Melo futbolu bıraktı mı?

Melo Fluminense'de neden yok, Melo futbolu bıraktı mı?
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. F Grubu'nda Fluminense-Borussia Dortmund müsabakası oynanacak. Peki, Melo Fluminense'de neden yok, Melo futbolu bıraktı mı?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları ABD'de devam ediyor. F Grubu'nda büyük bir heyecana sahne olacak olan Fluminense-Borussia Dortmund maçı futbolseverlerin gözdesi olacak. Bu önemli müsabakanın sonucu grup sıralamasını belirleyecek. Peki, Melo Fluminense'de neden yok, Melo futbolu bıraktı mı?

MELO FUTBOLU BIRAKTI MI?

Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, 41 yaşında futbolu bıraktı. Melo, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, hayatının en önemli dönemlerinden birini kapattığını, futbola minnettar olduğunu ve görev yaptığı kulüplerle, eski takım arkadaşlarına teşekkür ettiğini söyledi.

Futbola Brezilya'nın Flamengo takımında başlayan Felipe Melo kariyerinde; Cruzeiro, Gremio, Mallorca, Racing Santander, Almeria, Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Inter, Palmeiras ve son olarak Fluminense'de forma giydi.

41 yaşındaki futbolcu, 4 sezon forma giydiği Galatasaray'da 8 kupa kaldırdı. Kariyeri boyunca 721 maça çıkan Felipe Melo, 53 gole imza atarken, Brezilya Milli Takım formasıyla da 19 maç oynayıp, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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