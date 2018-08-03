Melih Gökçek'ten, Muharrem İnce Çok Konuşulacak Teklif: Yeni Parti Kur

Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'deki imza krizine değinirken CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de yeni parti kurması yönünde öneride bulundu.

"CHP'Yİ GEÇECEĞİNE KALIBIMI BASARIM"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla çok konuşan Gökçek, Muharrem ince için öneride bulunarak,"Tek çözüm yeni parti kurman. Eğer siyasetten biraz anlıyorsam, ilk seçimde CHP'yi geçeceğine kalıbımı basarım..." ifadesini kullandı.

İşte Gökçek'in o mesajı;

"Sayın Muharrem İnce,

Benden söylemesi...

Demedi deme...

Bak aynı fırsat daha önce CHP içinde başkasının eline geçmişti, parti kursa yüzde 10'ları yakalayabilirdi. Kurmadı ön seçimle elediler. Kendisiyle yıllar sonrası konuştuğumda 'Melih sen söylemiştin, dinlemedik' demişti. Sayın İnce, muhalifiz ama, sen milli birisin. KK gibi birilerinin telkinleri ile siyaset yapmıyorsun. Artık CHP'de sana hayat yok. Tek çözüm yeni parti kurman. Eğer siyasetten biraz anlıyorsam, ilk seçimde CHP'yi geçeceğine kalıbımı basarım..."