Meksika Teknik Direktörü Osorio, Dünya Kupasına Hem Eşini Hem Sevgilisini Getirdi

Meksika basınında bomba bir iddia ortaya atıldı. Meksika Milli Takımı aldatma skandalıyla sarsıldı.

İKİNCİ TURDA ELENMİŞLERDİ

Dünya Kupası'na Brezilya mağlubiyetiyle veda eden Meksika'nın Kolombiyalı Teknik Direktörü Juan Carlos Osorio'nun Rusya'ya hem eşi ve ailesini hem de sevgilisini getirdiği ortaya çıktı.

Turnuvanın sürpriz takımlarından Meksika daha ilk maçta Almanya'yı 1-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekmişti. Son maçta İsveç'e 3-0 yenilerek grubu ikinci sırada tamamlayan Kuzey Amerika ekibi, ikinci turda da Brezilya'ya 2-0 mağlup olup turnuvadan elenmişti.

SPOR SPİKERİ SEVGİLİSİ VAR

Meksika basınının iddiasına göre; Meksika Teknik Direktörü Osorio, Brezilya ile oynanan maça eşi, çocuklarını ve sevgilisini getirdi. Juliet Osorio Ceballos ile evli olan ve bu evliliğinden Juan Sebastian ve Sergio adında iki de erkek çocuğu olan Osorio'nun 2016'dan bu yana spor spikeri Mariana Zacarias ile bir ilişkisi yaşadığı ortaya çıktı.

"HER ZAMAN SENİNLE"

Brezilya maçı esnasında stattan bir paylaşım yapan Zacarias, Meksika bayrağı ve kalp emojisiyle "Her zaman seninle" yazdı. Konuyla ilgili TV Notas'a konuşan ismini vermek istemeyen bir kaynak, bu ikili ilişki durumunun Osorio'nun kafasını karıştırdığı ve son iki maçtaki mağlubiyetin bununla ilgili olduğunu savundu.

EŞİ DE BİLİYOR

İsimsiz kaynak, "Her zaman durumun kontrol altında olduğunu, hem eşiyle hem sevgilisiyle hem de takımla olabileceğini söylerdi. Ancak o kızla birlikte olmaya başladığından beri kafası karışık bir hale büründü. Eşi Ceballos, Osorio'nun Zacarias ile birlikte olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.