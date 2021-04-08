Meksika'da 2006'dan bu yana 85 binden fazla kişi ortadan kayboldu

Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasındaki savaşın başladığı 2006'dan itibaren 85 binin üzerinde kişinin ortadan kaybolduğu bildirildi.

Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasındaki savaşın başladığı 2006'dan itibaren 85 binin üzerinde kişinin ortadan kaybolduğu bildirildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığına bağlı İnsan Hakları ve Çok Taraflı İlişkiler Departmanından Alejandro Encinas, yaptığı açıklamada, şu ana kadar en fazla sayıda cesedin Sinaloa, Jalisco, Colima, Guanajuato ve Sonora eyaletlerinde bulunduğunu belirtti.

2006'nın başından 7 Nisan'a kadarki süreci konu alan ve hükümet tarafından hazırlanan raporda 85 bin 6 kişinin ortadan kaybolduğunu aktaran Encinas, ülkenin çeşitli bölgelerinde suç örgütleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle gizli mezarların bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Ülkede, sık sık uyuşturucu çetelerinin rakip kartellerden veya halktan kaçırıp öldürdükleri kişilerin cesetlerini gömdükleri gizli mezarlar bulunduğu biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya