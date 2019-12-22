Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 81-69

22.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:59

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Kerem Baki, Kaan Bükükçil, Polat Parlak

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 12, Davis JR, Gregor 17, Hrovat 6, James Aldrıdge 8, Talib Zanna 18, Erdi Gülaslan 12, Sinan Sağlam 2, Çağan Aydın, Burak Eşlik, Doğukan Şanlı, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 6, Ali TuncerArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Osiris Eldridge 12, Andrews 22, Hayes 10, Mert Celep 5, Upshaw 9, Cengizhan İvedi, Yiğitcan Vardal, Deniz Kılıçlı 4, James Saffold 71. Periyot: 21-15Devre: 39-343. Periyot: 54-48

ING Bank Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor evinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 81-69 mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste ikinci galibiyetini elde ederken, ligde de 5'inci galibiyetine uzandı.Maça Davis ve Crawford'un sayıları ile başlayan ev sahibi Takım Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, ilk dakikayı 5-0 önde geçti. Maçın diğer dakikalarında konuk takım Andrews ve Hayes ile sayılar buldu. Maçın ilk 5 dakikası ev sahibi takım Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'un üstünlüğüyle geçildi: 14-6. Maçın ilk periyodu da Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'un 21-15 üstünlüğü ile sonlandı.Her iki takımın da sayı bulmakta zorlandığı ikinci periyotta ev sahibi Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Talib Zanna, Erdi Gülaslan ve Aldridge ile sayı üretirken, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise Eldridge, Hayes ve Andrews ile sayılar buldu. Devre 39-34 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.Maçın üçüncü periyodu karşılıklı basketlerle geçildi. Her iki takım da boyalı alandan sayılar üretmeye çalıştı. Ev sahibi Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, farkın kapanmasına izin vermezken, Erdi Gülaslan, Talib Zanna ve Aldridge ile sayı üretti. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise Andrews ve Hayes ile ayakta kalmaya çalıştı. Periyot Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'un 54-48 üstünlüğüyle bitti.Maçın final periyodunda ise ev sahibi takım Davis ve Zanna ile bulduğu sayılarla farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 64-54. Son 5 dakikada ev sahibi takımda Davis sayı bulmaya devam ederek takımını sırtladı. Maçta Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'da Zanna da son periyotta pota altından bulduğu sayılarla takımına destek verdi. Maçı Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 81-69 kazandı.

Maçın en çok sayı üreten ismi ise 22 sayıyla konuk ekipten Anderws olurken, yenilgiye engel olamadı. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor da ise Zanna 18, Davis 17 ve Crawford ise 12 sayıyla oynadı.

Kaynak: DHA

- Afyonkarahisar