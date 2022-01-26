Mehmetçik, yüksek rakımlı zirvelerde kardan iglolar oluşturarak vatan nöbetine devam ediyor - Haberler
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Mehmetçik, yüksek rakımlı zirvelerde kardan iglolar oluşturarak vatan nöbetine devam ediyor

Oluşturulan iglo önünde nöbet tutan Mehmetçiğin görüntüsü İglonun içinden görüntü ANKARA - MSB Bakanlığı tweetter hesabından Mehmetçiğin kardan oluşturdukları iglolar önünde nöbet tutmasına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Oluşturulan iglo önünde nöbet tutan Mehmetçiğin görüntüsü

İglonun içinden görüntü ANKARA - MSB Bakanlığı tweetter hesabından Mehmetçiğin kardan oluşturdukları iglolar önünde nöbet tutmasına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, Kahraman Mehmetçik, kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı zirvelerde kardan iglolar oluşturarak vatan nöbetine devam ediyor. Var olsun yiğitlerimiz…ifadeleri kullanıldı.

Mehmetçik, yüksek rakımlı zirvelerde kardan iglolar oluşturarak vatan nöbetine devam ediyor

Mehmetçik, yüksek rakımlı zirvelerde kardan iglolar oluşturarak vatan nöbetine devam ediyor

Mehmetçik, yüksek rakımlı zirvelerde kardan iglolar oluşturarak vatan nöbetine devam ediyor

AA - Son Dakika Haberleri

Mehmetçik, Vatan, Güncel, Haber

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