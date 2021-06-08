Medipol Başakşehir'den Mehmet Topal için veda mesajı Açıklaması

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal için veda mesajı yayımladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal için veda mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'de üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak adını altın harflerle tarihe yazdıran, 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk ve tek Türk oyuncu olan Mehmet Topal, kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunda önemli pay sahibi olduğu Başakşehir ailesi için her zaman özel kalacaktır. Türk futbolunun 'Örümcek Adam'ına kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Kulüp ayrıca, Mehmet Topal'ın çeşitli görüntülerinin yer aldığı bir video da yayımladı.

Mehmet Topal, 2019 yılından beri Medipol Başakşehir'de forma giyiyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür