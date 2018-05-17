Mehmet Demirkol: Arda Turan İsveç'e Transfer Olacak
Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, "Arda, İsveç'e transfer olacak. Orada 16 maçı eritecek. Cezasını çekip, gelecek." dedi.
Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Demirkol, Arda Turan'ın büyük bir takım olması halinde böyle bir ceza almayacağını söylerken ses getiren bir iddiada bulundu.
İşte Mehmet Demirkol'un Arda Turan'la ilgili sözleri;
"ARDA İSVEÇ'E TRANSFER OLACAK"
"İndirilebilir mi, bilmiyorum. Tahkim Perşembe açıklayacak. Bence indirilemez. Zaten tabandan verildi cezalar. Büyük bir takımda böyle bir ceza veremezlerdi. Arkanda kitle olması başka bir şey. Camiası olsa veremezsin. Arda'nın arkasında kitle yok. Bu ceza uluslararası. 4 maçı aştığı zaman ceza, gittiği ülke FIFA'ya soruyor, "Bu cezanın sizdeki karşılığı nedir?" diye. Onlar bu cezayı düşürebilme yetkisine sahip. Yazın nerede lig var. Arda, İsveç'e transfer olacak. Orada 16 maçı eritecek. Cezasını çekip, gelecek."
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ARDA GALATASARAYDAN GİTTİN CACIK OLDUN BE OGLUMCevap Yaz Yayından Kaldır
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orda da 16 maç ceza almasın sakın. dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmasın sakın. .Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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arda nın hareketleri güzel olmasa da haklı. gs nin bu sezon ofsayttan attığı gol sayısı 11 (bein sports pierosu)Cevap Yaz 3 12 Yayından Kaldır
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ŞU LİGDE ÇEVİRDİĞİMİZ DALAVERELERİ AVRUPA DA ÇEVİRSEK HER YIL AVRUPA ŞAMPUANI OLURUZ, AMA OSTERSUNDSA OYUN FALAN İŞLEMEDİ ADAMLAR TOP GÖSTERMEDİ BİZE. .Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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BÖYLE BİR İŞE SOYUNULURSA, ARDA KADAR KULÜPTE AHLAKSIZDIR!Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır