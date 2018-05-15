Meghan Markle'ın Babası "Kraliyet Düğününe" Katılmayacak

– Birleşik Krallık veliaht Prensi Harry ile Meghan Markle'ın düğününe Markle'ın babası katılmayacak.

TMZ'de yer alan habere göre baba Markle, bir fotoğrafçıyla para karşılığında, kendisinin "imajını düzeltmesi amacıyla, gizlice çekilmiş gibi" fotoğraf çekimleri yapılması için anlaşma yaptığının ortaya çıkmasının ardından, kraliyet düğünü için Birleşik Krallık'a gitmeyeceğini açıkladı.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamda, Thomas Markle'ın düğüne katılmayacağını doğrulamazken, Meghan Markle için medyadan "anlayış" talebinde bulunuldu.

Saray sözcüsünün yaptığı açıklamada, "Bu durum düğününden günler önce gerçekleşmesi sebebiyle Meghan Markle için oldukça kişiseldir. Kendisi ve Prens Harry herkesten bu zor durumda anlayış göstermelerini talep etmektedir" denildi. - İstanbul