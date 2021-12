Megasaray Tenis Akademi'de Challenger Turnuvaları devam ediyor

ANTALYA (İHA) - 2021 yılında Antalya Megasaray Tenis Akademi'de dördüncüsü düzenlenen ATP Challenger turnuvalarından MTA Open'ın basın toplantısı Club Megasaray Otel'de gerçekleşti.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Megasaray Hotels Open'ın ardından bu hafta da Megasaray Tenis Akademi kortları MTA Open'a ev sahipliği yapıyor. Dünya 140 ve 350 numaraları arasında başarılı tenisçilerin mücadele ettiği iki turnuvaya 30 ülkeden toplamda 160 tenisçi katıldı. Ana tablo mücadeleleri bugün başlayan turnuva 12 Aralık'ta final karşılaşması ile son bulacak. MTA Open turnuvasının basın toplantısında Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, milli sporcu Marsel İlhan ve Turnuva Direktörü Barış Şahin konuşmacı olarak yer aldı. Toplantıda Türkiye Tenis Federasyonu ile Club Megasaray arasında 3 yıl sürecek olan "Turizm Sektörü Ana Sponsorluğu" anlaşması da imzalandı.

Cengiz Durmuş: "Tüm paydaşlarımızın kazandığı bir model oluşturduk"

Cengiz Durmuş, federasyon olarak hedefleri olduğunu belirterek, "Oluşturmuş olduğumuz hikayenin asıl amacı Türkiye'nin her yerinde tenisin oynanabileceği, herkes tarafından her zaman oynanabileceği. Şu an sadece dört kişiyi görüyorsunuz ama bu organizasyonların arkasından çok büyük bir ekip var. Türkiye bir tenis ülkesi oldu. Türkiye'nin her yerinde tenis oynanırken en üst düzeyde turnuvaların ülkemizde yapılabilir olduğunu, sporcularımızın burada oynayıp başarılı olabildiklerini de görmemiz gerekiyor. Daha işin çok başındayız. Başarı hikayemizin esas hedefinde dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek var. Biz WTA, ATP ve ITF düzeyinde turnuvalar düzenlerken tenisin en iyi düzeyde yapılabilmesi ve sporcularımızın başarılı olabilmesi için tüm paydaşlarımızın kazandığı için bir model oluşturmak istedik. Hem iş dünyasının hem sosyal sorumluluğun hem sportif başarının esas olduğu bir model bu. 7 ay aralıksız ITF turnuvası düzenliyoruz biz bunu 12 aya çıkarıp 12 ay boyunca kendi sporcularımızın kendi evlerinde turnuva oynayabilmesine imkan sunmak istiyoruz. Sporcularımızın ulaşım ve konaklama zorlukları yaşadığı şu süreçte turizm sponsorluğu ile de sporcularımızın burada kalmasını ve turnuva oynamasını sağlıyoruz. Megasaray Tenis Akademisi aynı zamanda bu turnuvalarda yarışabilecek sporcular yetiştirerek de ülkemiz sporuna katkı sunuyor. Biz bu birlikteliğin ülkemiz adına çok değerli olduğuna inanıyoruz. Gelen her sporcunun ülkelerine döndüklerinde bir turizm elçisi olarak gitmelerini sağlıyoruz. Sporcuların da dünyada birçok bu seviyede turnuva varken Türkiye'yi tercih etmesi bu anlayışın başarısıdır" dedi.

Kemal Şahin: "Antalya artık teniste bir marka"

ATP Challenger gibi dünyaca önemli turnuvalarda ev sahibi olmanın kendilerini spor adına gururlandırdığını söyleyen Kemal Şahin, "Turizm adına ise Türkiye'yi Antalya'yı tenisle bilinen bir markaya dönüştürmek ten çok mutluyuz. Dünyanın en önemli tatil destinasyonlarından biri olan Antalya Belek'in adı artık tenisle de anılıyor. Türkiye Tenis Federasyonu'nun ve Başkanı Cengiz Durmuş'un tenisi, Türkiye'nin dört bir köşesine yayma vizyonunu biz de paylaşıyoruz ve yüksek sinerji oluşturarak beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bu sayede dünyaca ünlü turnuvalarla ülkemizin tanıtılmasına, gençlerimizin gelişmesine ve Türk tenisinin daha da yaygınlaşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Türkiye Tenis Federasyonu ile bu sene sona eren ana sponsorluğumuzu "Resmi Turizm Partneri" sözleşmemizi 3 yıl daha uzatıyoruz. Devam eden bu işbirliğimizle, yeni yılda da Türkiye'ye, dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce takım, binlerce oyuncu gelecek. Turnuvalara katılan gençler haftalarca ülkemizde kalarak derecelerini artıracaklar. ve şampiyonlar ödüllerini alacaklar. Tabi ki Türkiye'den de içinde MTA oyuncularının da bulunduğu gençler bu turnuvalarda mücadele ederek gelişecekler. ve bazıları da dünyanın en başarılı oyuncuları arasına girecek. Megasaray Tenis Akademi, dünyada en çok bilinen entegre bir akademiye dönüştü. Aynı tesiste konaklama, düzenli beslenme ve günün her saati antrenman yapma imkanına sahip oyuncular sadece başarılarına odaklanıyorlar. MTA da 40'a yakın yetenekli oyuncumuz sürekli gelişiyor. Dünyaca ünlü turnuvaları ayağına getiriyoruz ve puanlarını artırıyorlar. Şu an 6 tanesi Türk Milli Takımızda. Yoğun turnuvalara 50 kort yetmiyor. Megasaray'da şu anda sadece ATP Challenger turnuvası oynanmıyor. 50 kortumuzla bölgenin yıldızı olan tesiste şu an ITF ve Bedensel Engelli Tenis Turnuvalarında da heyecan verici mücadeleler yaşanıyor. Sadece 2021 yılında 3500'ün üzerinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcuları ağırladık. Kort yetiştiremiyoruz. Akademi'de kort sayısını 55'e çıkaracağız. Şu an turizmde yaz sezonu kapanmış olmasına rağmen tesisimizde bu turnuvalardan toplamda 400'e yakın profesyonel sporcu konaklıyor. Ayrıca 300'e yakında yerli ve Avrupa'dan gelen misafirle birlikte toplamda 700 kişiyi ağırlıyoruz. Dolayısıyla Belek'te kışın bile hatırı sayılır bir doluluk yakalıyoruz. Erciyes Dağ otellerimizde yapacağımız 6 kortla turnuvalar yaz aylarında da devam edecek. Tenis, bisiklet, futbol, kano gibi sporları kışın Antalya Megasaray'da, yazın Erciyes dağ otellerimizde yapacağız" diye konuştu.

Barış Şahin: "Umuyoruz ki bu haftayı da milli sporcularımızdan bir tanesi şampiyon olarak tamamlar"

Bu yıl 100'ün üzerinde turnuva düzenlediklerini vurgulayan Barış Şahin de, "ATP düzeyinde de dördüncüsünü yapmaktayız. 2021 yılında dünyanın en fazla turnuva düzenleyen akademisi olarak çok mutlu ve gururluyuz. İki hafta süren turnuvalarımıza 30 ülkeden 160 sporcu katıldı. 1 numaralı seri başı milli sporcumuz Cem İlkel. Geçen hafta Portekizli sporcu Nuno Borges turnuvayı kazandı. Umuyoruz ki bu haftayı da milli sporcularımızdan bir tanesi şampiyon olarak tamamlar" açıklamasını yaptı.

Marsel İlhan: "Rüzgar bizim yanımızda"

Turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Marsel İlhan ise, "Sezon sonu turnuvası ve çok önemli bir turnuva. 5 sporcumuz bu turnuvada yarışıyor. Burada oynamaktan çok mutluyum. Rüzgar bizim yanımızda" ifadelerini kullandı. - ANTALYA