MEDREG'de görev değişimi
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MEDREG'de görev değişimi

01.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:50
MEDREG'de görev değişimi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş'ın 2018'de seçildiği Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) başkanlığı görevini tamamladığı bildirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş'ın 2018'de seçildiği Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) başkanlığı görevini tamamladığı bildirildi.

EPDK'den yapılan açıklamada, MEDREG 30. Genel Kurulunda, EPDK Doğal Gaz Piyasası Dairesi Grup Başkanı Bağdagül Kaya Caner'in Kurumsal Çalışma Grubu, EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Enerji Uzmanı Mustafa Yavuzdemir'in ise Elektrik Çalışma Grubu başkan yardımcılığına seçildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu genel kurulda Arnavutluk Enerji Düzenleyici Kurumunun (ERE) Başkanı Petrit Ahmeti'nin yeni başkan seçildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

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"2018'de gerçekleştirilen MEDREG Genel Kurulu'nda oybirliğiyle başkan seçilen EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş, 2 yıllık görev süresini tamamladı. Türkiye'nin uluslararası enerji alanında en üst düzey kadın bürokratı ünvanını alan ve 2018'de bu görevi sebebiyle 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Demirbaş, 30. Genel Kurul'da yapılan seçimle görevini Arnavutluk Enerji Düzenleyici Kurumu ERE'nin Başkanı Petrit Ahmeti'ye devretti."

Açıklamada ayrıca, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın MEDREG başkanlığı görevini devretmesinin ardından Demirbaş'ı kabul ederek, uluslararası alanda Türkiye ve EPDK'yi başarıyla temsil ettiği için teşekkür ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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