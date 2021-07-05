Medipol Başakşehir sezonu açtı
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Medipol Başakşehir sezonu açtı

İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol - Haberler | Spor

- Medipol Başakşehir sezonu açtı Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

- Medipol Başakşehir sezonu açtı

İSTANBUL - Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman öncesi yeni transferler Lucas Lima, Peter Zulj, Ahmed Kutucu ve Şener Özbayraklı basın mensuplarına poz verdi.

Medipol Başakşehir, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. İki gruba ayrılan turuncu-lacivertliler, hücum ve savunma çalışması gerçekleştirdi. Ardından topla yapılan soğuma çalışmalarıyla antrenman noktalandı.

Medipol Başakşehir'in yeni transferleri Ahmed Kutucu, Şener Özbayraklı, Peter Zulj ve Lucas Lima idman öncesinde basın mensuplarına poz verdi.

İzinli olan Mert Günok, Chadli ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Youssouf Ndayishimiye idmanda yer almadı.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını devam ettirecek.

Medipol Başakşehir sezonu açtı
Medipol Başakşehir sezonu açtı
Medipol Başakşehir sezonu açtı
Medipol Başakşehir sezonu açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol

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