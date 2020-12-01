Medipol Başakşehir-Leipzig maçına doğru
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Medipol Başakşehir-Leipzig maçına doğru

01.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:20

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Leipzig'in teknik direktörü Julian Nageslmann, her maçı kazanmak istediklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Leipzig'in teknik direktörü Julian Nageslmann, her maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Nagelsmann, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlen basın toplantısında, Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmaya diğer maçlardan farklı yaklaşmadıklarını belirtti.

Nagelsmann, gruptan çıkmak için başkalarına bağımlı olmadıklarını belirterek, "Her zaman tüm maçları kazanmak istiyoruz. Hedeflerimize ulaşmak kendi elimizde. Bu da iyi bir his." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye'de galip gelebileceklerini aktaran Nagelsmann, "Başakşehir'in evimizde, özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadığının bilincindeyiz. Başakşehir'e karşı iyi bir performans sergilememiz gerekecek. Bunu yapabileceğimizi Paris Saint-Germain'e karşı gösterdik. Burada da kazanabilecek durumdayız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Trabzonspor'da oynayan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth ile ilgili bir soruya cevap veren Nagelsmann, "Sörloth'un Türkiye'de geçirdiği dönemi hatırlaması önemlidir. Zaten buradayız, belki bunu hatırlaması daha kolay olur." dedi.

Nagelsmann, performansını artıracağından emin olduğu Sörloth'a zaman vermek gerektiğini kaydetti.

Basın toplantısına katılan Leipzig'in İsveçli futbolcusu Emil Forsberg de, takımda iyi bir atmosferin olduğunu belirterek, İstanbul'dan galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade etti.

Medipol Başakşehir-Leipzig maçına doğru
Medipol Başakşehir-Leipzig maçına doğru
Medipol Başakşehir-Leipzig maçına doğru
Medipol Başakşehir-Leipzig maçına doğru

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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