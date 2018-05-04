Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'la 1-1 Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, 32. haftanın açılış karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Rijad Bajic'in gülüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 90+2'de Volkan Babacan'ın kendi kalesine attığı gol sonrası karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Haftayı bir puanla kapatan Medipol Başakşehir, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

İLK GOL BAJIC'TEN GELDİ

Maça etkili başlayan ev sahibi ekip ilk pozisyonunu 4. dakikada buldu. Ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Caicara'nın sert şutunda, top üstten auta gitti. 14. dakikada Visca, sağ çaprazdan geliştirdiği atakta topu ceza alanı içindeki Elia'ya bırakırken, bu oyuncu, daha müsait durumdaki Bajic'i gördü. Bajic, rahat bir şekilde meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

MOSSORO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Medipol Başakşehir'de Mossoro, karşılaşmanın 37 ve 38. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kartla oyundan atıldı. Brezilyalı futbolcu, ilk olarak 37. dakikada Saivet'e yaptığı harekette sarı kart ile cezalandırıldı. 38. dakikada Ndinga'ya yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Mossoro'ya yine sarı gösterdi. 34 yaşındaki futbolcu böylece çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 42. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı önünden pasında altıpasın yakınlarında topla buluşan Visca, bir kez daha Bajic'i gördü. Bu oyuncunun etkisiz vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir, 1-0 önde tamamladı.

BAŞAKŞEHİR 90+2'DE YIKILDI

Bir kişi eksik rakibi karşısında skor üstünlüğünü karşılaşmanın ikinci yarısında korumayı başaran Medipol Başakşehir, 90+2'deki gole engel olamayınca karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Ligde oynadığı son üçü maçı kazanan Medipol Başakşehir, sahasında aldığı beraberlik sonrası puanını 66'ya çıkartırken, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Demir Grup Sivasspor ise puanını 48'e yükseltti.