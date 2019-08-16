Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

16.08.2019 14:49

Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmanda sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir yer almadı.

Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve karşılaşma için aynı gün saat 17.00'de Malatya'ya hareket edecek.

Kaynak: AA