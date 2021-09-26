Medipol Başakşehir  - Çaykur Rizespor maçının ardından - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir  - Çaykur Rizespor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir  - Çaykur Rizespor maçının ardından

Kocaman: Futbol şanssızlığımızın bittiği maç olması en büyük dileğimHamzaoğlu: Bu takımı ayağa kaldıracağızİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,Süper Lig'in 7'nci haftasında Medipol Başakşeihr, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Kocaman: Futbol şanssızlığımızın bittiği maç olması en büyük dileğim

Hamzaoğlu: Bu takımı ayağa kaldıracağız

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

Süper Lig'in 7'nci haftasında Medipol Başakşeihr, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

KOCAMAN:   FUTBOL ŞANSSIZLIĞIMIZIN BİTTİĞİ MAÇ OLMASI EN BÜYÜK DİLEĞİM

Kocaman, önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken, "Geçen hafta içeride oynadığımız Fenerbahçe maçını kazandıktan sonra hafta içinde 3'lü maç haftasını Gaziantep'ten puan alarak Rize karşısına özgüvenli çıkmak amacımızdı ancak Gaziantep karşısında istediğimiz şekilde olmadı ve bu maç bizim adımıza kırılma maç dediğimiz yere doğru geldi. Bununla beraber gerçekten burada göreve başladıktan sonra kişisel kariyerimdeki nedenlerini bilmediğimiz şanssız şeylerle karşılaştık. Rizespor sezon içindeki üçüncü antrenör değişikliğiyle çıktı karşımıza. Diğer taraftan bizim sıkıntılı periyodumuzda enerjisi yüksek bir takım olacaktı. Maçın başlarında en büyük sıkıntımız etkili atak oyuncularıyla beraber bu enerjiyi skora çevirebilirler mi kaygısı bizim için sıkıntı kaynağıydı. Önde baskıyla başladılar. Net denebilecek bir pozisyon da verdik. Futbol şansımızın döndüğü an orası demek lazım. Sonra baskıyla pozisyon bulduk. İlk yarının ortalarından sonlarına kadar 2'nci golü aradık. İkinci yarı başında Rizespor baskısını devam ettirmek istedi ama erken sayılabilecek bir golden sonra artık oyunun tamamen kontrolü bize geçti. Farkı artırma şansı yakaladık. Sonunda umarım futbol şanssızlığımızın bittiği maç olması en büyük dileğim" diye konuştu.

HAMZAOĞLU: BU TAKIMI AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Galibiyet için sahaya çıktıklarını söyleyen Hamzaoğlu, "Bugün galibiyete ihtiyacı olan iki takım sahaya çıktı. Bize en kötü 1 puan olsaydı biraz daha moralli olacağımız bir maçtı. Maçın başında istediğimiz şeyleri uyguladık ama maalesef talihsiz gol yedik. 6 haftadır kazanamayan takımın psikolojisi o an kırılıyor. İkinci yarının başında yediğimiz golle direncimiz çabuk çöktü. Başakşehir bizden üstün oyandı ve hak ettiler. Belki gol üstünlüğünü biz yakalasaydık psikolojik üstünlüğü elde edip Başakşehir bizim durumunuza düşebilirdi. Hem fizik hem mental olarak iyi duruma gelmek zorundayız. Oyunculara sahip çıkıp bu takımı ayağa kaldıracağız

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri
İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları kotası aldı

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları kotası aldı

 Antalyaspor kötü gidişe son verdi! Akdeniz ekibi, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

Antalyaspor kötü gidişe son verdi! Akdeniz ekibi, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

 İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, İstanbul'da konuk ettiği Fransa'yı 3-0 yenerek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı elde...

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, İstanbul'da konuk ettiği Fransa'yı 3-0 yenerek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı elde...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Derya Uluğ Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Bülent Uygun Ali Palabıyık Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Neşet Ertaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Medipol Başakşehir  - Çaykur Rizespor maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 20:02:58. #1.17#