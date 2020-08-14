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Mecnun Otyakmaz: "Robin Yalçın'ı kadromuza kattık"

- Mecnun Otyakmaz: "Robin Yalçın'ı kadromuza kattık" Rıza Çalımbay: "4 oyuncu ile görüşüyoruz" "Robinho gündemimizde yok" DG Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Robin Yalçın ile 1 yıllığına anlaştıklarını ifade ederek "Birkaç mevkide oynayabilecek Robin Yalçın'ı kadromuza kattık.

14.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:33

- Mecnun Otyakmaz: "Robin Yalçın'ı kadromuza kattık"

Rıza Çalımbay: "4 oyuncu ile görüşüyoruz"

"Robinho gündemimizde yok"

SİVAS - DG Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Robin Yalçın ile 1 yıllığına anlaştıklarını ifade ederek "Birkaç mevkide oynayabilecek Robin Yalçın'ı kadromuza kattık. Anlaştık imza aşamasında kaldı. Onun haricinde transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Süper Lig takımlarından Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yeniden 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşen imza töreni sonrası kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile teknik direktör Rıza Çalımbay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Otyakmaz, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Felix transferini gerçekleştirdik. Çalışmalarımız ciddi bir şekilde devam ediyor. Sonuca yaklaştığımız oyuncular var. Yerli oyuncuda kadromuzdan bir kişi açıktı. Birkaç mevkide oynayabilecek Robin Yalçın'ı kadromuza kattık. Anlaştık imza aşamasında kaldı. Onun haricinde transfer çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul ofisimizde Bülent Albayrak ve diğer hocalarımız çalışmalarını sürdürüyor. En yakın sürede takıma katılacak şekilde transferleri sürdürüyoruz" dedi.

Rıza Çalımbay: "Alternatifli bir kadromuz olacak"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 4 tane oyuncu ile görüştüklerini söyleyerek, "Federasyonu'nun yaptığı bir şey var. 4 tane altyapıdan oyuncu almak zorundayız. Onun içinde yerli oyuncu alma şansımız olmuyor. Bizim bir şansımız var. Belki de bu sene ligde en çok yerli oyuncular oynatan takımlardan bir tanesiyiz biz. Onun için yerliden yana fazla bir sıkıntımız olmuyor. Biz geçen sene sezon başı baktığımızda çok transfer yaptık. Şuanda bizim aldığımız Felix ve Robin garanti. 4 tane yerimiz kalıyor, kanat ve forvet bakıyoruz. Bunların hepsi de hazır ama konuşuluyor. Transfer öyle değişik ki bazen oyuncuyla anlaşıyorsun bir anda değişiyor. Onun içinde vazgeçmek zorunda kalıyoruz. Biz iyi transferler yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Çünkü Anadolu takımları Avrupa Kupalarına gittiğinde çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Onun için de çok iyi alternatifli bir kadromuz olacak, olması da gerekiyor. Geçen sene biz sakatlıklardan dolayı çok sıkıntılar yaşadık. Örneğin son 8 maçımızda Hakan Arslan'dan yararlanamadık. O bizim için çok önemli bir oyuncu. Kadromuza öyle şişirme gibi bir şey de yapmadık. Alacağımız oyuncuların hepsinin birbirine yakın olması gerekiyor. Kalan 4 tane arkadaşımız var, bunları da en kısa sürede bitireceğiz ama kampa gelemeyebilirler, bazıları yetişemeyebilir. Kolay bir transfer değil bu işler. Yönetimde çok uğraşıyor, bizler zaten ekip olarak devamlı bu işi kovalıyoruz. Devamlı maç seyrediyoruz, canlı seyretme şansımız yok. Bir kere taraftarımız rahat olsun. Alacağımız oyuncuların Sivasspor'a katkısı olacak oyuncular. Bu seneki maçların nasıl geçeceğini ve nasıl zor olacağını çok iyi biliyoruz. Ona göre hazırlıklı olmamız gerekiyor. Her şey iyi gidiyor sadece alacağımız 4 arkadaşımız kaldı. Yönetimimiz de onları en kısa sürede halledecek" ifadesini kullandı.

"Robinho gündemimizde yok"

Çalımbay, Brezilyalı oyuncu Robinho ile görüşmediklerini söyleyerek, "Robinho ile ilgili hiçbir görüşmemiz olmadı. Robin varda sadece hosu yok. Robin'i aldık. Robinho ile hiç görüşmedik, çünkü bizim ondan önce diyaloğa geçtiğimiz arkadaşlarımız var. Onları ikna etmeye çalışıyoruz. Gerçekten alacağımız 2 tane arkadaşımız çok büyük katkıda bulunacak arkadaşlarımız. Robinho'yu ben sizden duydum ama gelişmeler ne olur, daha Ekim'in 5'ine kadar transfer yapma şansımız var. Onun için hiç acele etmiyoruz. Mutlaka bizim alacağımız oyuncular kendi takımlarında yüzde yüz çalışıyorlardır. Buraya geldiklerinde hazır bir şekilde gelecekler. Yarın kampımız başlıyor. Orada teste gireceğiz ardından da idmanlara başlayacağız. Ayın 31'ine kadar oradayız. 1'inde Beşiktaş ile bir turnuva maçı var. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Antalyaspor ile 4'lü bir turnuva var. Oradan sonra buraya gelip maçlarımızın hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

Mecnun Otyakmaz: 'Robin Yalçın'ı kadromuza kattık'

Kaynak: İHA

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