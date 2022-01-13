Meclis'te çoğunluk sağlanamadı! Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek

Memur ve emekliye verilecek yüzde 2,5'lukek zam, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı. Ancak 18 maddelik teklifin bugün yasalaşması beklenirken Meclis'te yeterli çoğunluk sağlanamadı.

15 OCAK'TA ALINACAK MAAŞLARA YETİŞEMEYECEK

Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre; kanun teklifinin memurların maaşlarını alacağı 15 Ocak öncesi kanunlaştırılması planlanıyordu ancak toplantı yeter sayısı bulunamadığı için Meclis Genel Kurulu kapandı. Bu durumda memur ve emeklilerinin, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında, refah payı olarak almaları gereken 2.5 puanlık artış 15 Ocak'ta alınacak maaşlara yetişmeyecek.

"TBMM İŞLEVSİZ" ELEŞTİRİSİ

Öte yandan AK Parti ve MHP, teklifte yer alan müteahhitlere fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenlemenin görüşmeleri sırasında madde muhalefet ve iktidarı karşı karşıya getirdi. Önergenin Genel Kurul'da okunduğu sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, önergeyi "Bu önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısına kilit vurulabilir, Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz, sembolik bir organ olarak burada vakit geçirsin" önergesidir. Buna asla rızamız olamaz. Bu ülkede Cumhurbaşkanına, bırak bu ülkeyi, dünyanın en büyük diktatörünün yönettiği bir ülkede bile o diktatörün bu kadar geniş, sınırsız bir yetki kanunla verilemez" diye tepki gösterdi.

SALI GÜNÜ TOPLANACAKLAR

Önergenin oylaması öncesinde CHP yoklama istedi, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için TBMM Genel Kurulu 18 Ocak Salı günü toplanmak üzere kapandı.

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