Meclis'te gündem bu hafta yoğun! Emekli ve memur ek zammın onayını bekliyor

Meclis'in gündemi yeni haftada yoğun olacak. TBMM Genel Kurulu'nda 18 maddelik kanun teklifinin kalan 8 maddesinin görüşmesi devam edecek. Emekli ve memura yüzde 2,5'luk ek zam, doğal gazda kademeli tarife, BES'te devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılması bu hafta yasalaşacak. Bir diğer gündem maddesi ise teröristlerle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi olacak.

Yeni ekonomi modelinin yasal alt yapısını oluşturan düzenlemenin görüşmeleri, Meclis Genel Kurulu'nda kaldığı yerden devam edecek. 10 maddesi kabul edilen teklifle birlikte kur korumalı TL vadeli mevduatın yasal çerçevesi çizilmiş olacak. Teklifle doğal gaza kademeli fiyatlandırma getirilirken iklim şartlarına göre tarife belirlenmesi için BOTAŞ'a yetki verilecek. Bireysel emeklilik sisteminde ise yüzde 25 olan devlet katkısı yüzde 30'a çıkartılacak.

MEMUR VE EMEKLİNİN EK ZAMMI

Düzenlemedeki en önemli başlık memur ve emeklilere 2,5 puanlık ek zam. Ek zamla birlikte memurlar ve emeklileri ocak ayında yüzde 30,95 zam almış olacak. Ayrıca en düşük emekli aylığı da 2 bin 500 liraya çıkartılacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

Genel Kurul'un gündemine İklim Değişikliği Araştırma Komisyonunun raporu gelecek. Raporda, iklim değişikliği sebebiyle Türkiye'de olası sorunlara karşı alınacak önemler bulunuyor.

VERGİ İSTİSNASI

Hafta sonuna doğru, mükelleflerin enflasyon muhasebesini erteleyen teklif de Meclis gündemine gelecek. Düzenlemeyle dövizlerini, Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükellefleri için vergi istisnası sağlanacak.

SEMRA GÜZEL'İN FEZLEKESİ

Meclis Karma Komisyonu ise PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP milletvekili Semra Güzel hakkındaki dosyayı görüşmek için toplanacak. Güzel'in fezlekesi komisyonda kabul edilirse dokunulmazlığın kaldırılması için sön sözü Genel Kurul söyleyecek.

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