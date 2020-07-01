MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında "sanat eğitimi" alanında iş birliği protokolü imzalandı...
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MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında "sanat eğitimi" alanında iş birliği protokolü imzalandı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve üç üniversite ile "sanat eğitimi" alanındaki iş birliği kapsamında, güzel sanatlar alanının ihtiyaç duyduğu sanatsal ve estetik değerlerle şekillenen sanat üretiminde farklı disiplinleri bir arada kullanma imkanı getiren, teori...

MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında
01.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:26

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve üç üniversite ile "sanat eğitimi" alanındaki iş birliği kapsamında, güzel sanatlar alanının ihtiyaç duyduğu sanatsal ve estetik değerlerle şekillenen sanat üretiminde farklı disiplinleri bir arada kullanma imkanı getiren, teori ile pratiği alt yapıya uygun şekilde geliştirme fırsatı veren bir şekilde öğrencilerin eğitim görmesine imkan sağlanacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasında MEB Başöğretmen Toplantı Salonu'nda sanat eğitimi alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Bakan Selçuk, MEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sanat eğitimi alanında ülkenin gurur kaynağı olarak görülen İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasında anlamlı bir protokol imzalandığını belirterek, "İş birliği kapsamında, güzel sanatlar alanının ihtiyaç duyduğu sanatsal ve estetik değerlerle şekillenen sanat üretiminde farklı disiplinleri bir arada kullanma imkanı getiren, teori ile pratiği alt yapıya uygun şekilde geliştirme fırsatı veren bir şekilde öğrencilerin eğitim görmesine imkan sağlanacak." diye konuştu.

Protokol kapsamında, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile eşleştirilen 3 lise bulunduğuna işaret eden Selçuk, Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesine adı verilen İsmail Dede Efendi'nin, bestekarlığının yanı sıra neyzenliği ve hanendeliği ile de ünlü olduğunu, İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesine adı verilen Itri'nin 17. yüzyıl önemli Mevlevi bestecileriyle çalıştığını, Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesine adı verilen Abdülkadir Meragi'nin de kültür alanına ciddi katkısı olduğunu dile getirdi.

Bu liselerde düzenlenecek faaliyetlere ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğretim programını güzel sanatlar alanının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlemeyi planlıyoruz ve okullarda, bu düzenlenmeye dayalı programların uygulanması ve eğitim alanının kalitesinin artmasını hedefliyoruz. Müzik alan öğretmenlerine yüz yüze ve uzaktan hizmet içi eğitimler planlamak ve bu doğrultuda öğretmen eğitimi konusunda bir takım çalışmalar hedefleniyor. Öğrenci ve öğretmenlerinin üniversitedeki ilgili bölüm ve fiziki mekanlardan faydalanması da alınan eğitimin kalitesini artırmak için önemli büyük fırsat.

Öğrencilerimiz ile üniversite öğrencilerinin proje grubu oluşturarak proje hazırlamaları ve bu projelerle bilgi ve beceri paylaşımı da lise öğrencileri için inanılmaz katma değer oluşturacaktır. Üniversite öğretim görevlilerini protokol kapsamına alınan okulda alan derslerinde görevlendirilmesi de gençlerimizin usta ellerde yetişmesi için imkan sağlayacak.

Bu okullarda, müzik aletleri yapımı ve müzik eğitim sınıfı kurulmasına destek verilmesi için de çalışmalar yürütülecek. Üniversite son sınıfta okuyan öğrencilerin, öğretmenlik uygulaması dersini protokol kapsamındaki okullarda yapması suretiyle öğretmen adayı olan öğrencilerimizi de sahaya yaklaştırmayı hedefliyoruz. "

Konuşmaların ardından, Bakan Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Marmara Üniversitesi Rektörü Erol Özvar iş birliği protokolünü imzaladı.

Protokol

Protokolle eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak, eğitim programlarının geliştirilmesini, güncellenmesini sağlamak, alan öğretmen yeterliklerinin arttırılmasına katkıda bulunmak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek, özgün sanatsal çalışmalar üretebilen bireyler yetiştirmek de hedefleniyor.

Protokol kapsamında, revize edilecek öğretim programlarının pilot okullarda uygulanması sağlanacak. İş birliğiyle üniversite bünyesindeki özel statüye sahip güzel sanatlar lisesi öğrencileri ile güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin imkanlar dahilinde karşılıklı olarak uygulamalı derslere girmeleri de sağlanacak. Bunların yanı sıra okullardaki çalışmalar hakkında yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik gereken bilgilendirmeler yapılacak. Protokol Yürütme Kurulunun teklifi ile okullarda görevlendirilmesi istenilen okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin atama ve görevlendirmeleri Protokol Danışma Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Protokolde yer alan diğer faaliyetler ise şöyle:

"Batı müziği, Türk halk müziği, Türk sanat müziği alanları derslerinin üniversitelerin ilgili konservatuvar ya da fakülteleri tarafından verilmesinin sağlanması,

MEB tarafından yapılacak olan toplantı, seminer, konferans, ulusal veya uluslararası yarışma, konser ve etkinlikler, teknik gezi gibi farkındalık faaliyetlerine katkı sağlamak,

- Ulusal ya da uluslararası yarışmalarda ve konserlerde görevlendireceği eğitim koçu eşliğinde öğrencilerin hazırlanmalarını ve katılımlarını sağlamak,

Belirlenen okullarda etkili, verimli ve anlamlı müzik eğitimi için derslerde kullanılacak materyallerin teminine, çalgı bakım onarım, akort gibi yapılmasına ilişkin imkanlar ölçüsünde işbirliği yapmak, üniversitenin ana çalgı öğrencileri tarafından okulda eğitim ve öğretimi verilmeyen çalgıların tanıtılmasını sağlamak."

(Bitti)

Kaynak: AA

Manşet

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