MEB 2020 il dışı atama kontenjanları belli oldu mu? İl dışı tayin başvuru ekranı MEBBİS
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MEB 2020 il dışı atama kontenjanları belli oldu mu? İl dışı tayin başvuru ekranı MEBBİS

İl dışı tayin başvuruları ne zaman merak edilirken MEBBİS 2020 ekranında il dışı yer değiştirme için başvurular başladı. Yeni eğitim-öğretim dönemine girilmesine az bir süre kala öğretmenler, ''il dışı atama kontenjanları açıklandı mı?'' sorusunu aratıyor. İşte, detaylar...

MEB 2020 il dışı atama kontenjanları belli oldu mu? İl dışı tayin başvuru ekranı MEBBİS
06.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:02

İl dışı tayin başvuru şartları nedir? Öğretmenler il dışı atama isteği için http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. İller arası yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır? İl dışı atamalar ne zaman olacak?

İL DIŞI ATAMA KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

İl dışı yer değiştirme için başvurular http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr üzerinden aktif hale geldi ancak, beklenen kontenjanlara dair bir açıklama yapılmadı.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI...

İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MEB'in yayımladığı kılavuzda yer alan bilgiler ışığında il dışı yer değişikliği başvurus şu şekilde yapılacak:

1. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

3. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanları" başlıklı 40'ıncı maddesi, 19.06.2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

4. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

5. Başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin tercihlerine açılacak eğitim kurumları, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük durumları dikkate alınarak belirlenecektir. Buna göre;

5.1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf olan veya zorunlu çalışma yükümlülüğünü 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerin tercihlerine tüm hizmet alanlarındaki eğitim kurumları,

5.2. Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerden bu yükümlülüğünü 31 Aralık 2020 tarihinden sonraki bir tarihte tamamlayacak olanların tercihlerine dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında bulunan eğitim kurumları,

5.3. Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden; sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlara, görev yaptıkları il ve diğer illerdeki dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında bulunan eğitim kurumları, açılacaktır.

6. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarakgörevli olup 30 Eylül 2020 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının olduğu ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Bunlardan en geç 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

7. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

8. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

9. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü" , "Bilgi Teknolojileri" ve "Yönetim Bilişim Sistemleri" mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

10. İller arasında yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

11. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

12. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

13. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2' nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

MEB 2020 il dışı atama kontenjanları belli oldu mu? İl dışı tayin başvuru ekranı MEBBİS

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