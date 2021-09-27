Mbappe'nin Neymar isyanına tüm dünya şahit oldu! Arkadaşına çok kızdı

Ligue 1'de 8. haftada Paris Saint-Germain, Montpellier'i 2-0 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini aldı.

GUEYE VE DRAXLER KAYDETTİ

Psg'nin golleri 14'te Gueye ve 88'de Draxler'den geldi. Karşılaşmada Mbappe skora katkı veremezken, Neymar asist yaptı.

"BANA PAS VERMİYOR"

Mbappe'nin kulübede takım arkadaşı Gueye'ye Neymar için, "Bana pas vermiyor" dediği görüldü. Sıkı arkadaşlar arasındaki bu gerginlik şaşırttı.

REAL MADRİD'İ İSTEDİ

Kylian Mbappe, Messi transferinden sonra takımdan ayrılmak istemişti. Real Madrid, Mbappe için bir teklif yapmıştı ancak onay çıkmadı. Mbappe'nin Real Madrid'e gitmek istediği konuşuluyor.

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