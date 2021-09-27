Mbappe'nin Neymar isyanına tüm dünya şahit oldu! Arkadaşına çok kızdı - Haberler Spor
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Mbappe'nin Neymar isyanına tüm dünya şahit oldu! Arkadaşına çok kızdı

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Fransa Ligue 1'de PSG'nin Montpellier'i 2-0 yendiği karşılaşmada Mbappe'nin herkesin içinde Neymar'a tepki göstermesi gündemi salladı. Oyundan alınan Mbappe'nin kulübede takım arkadaşı Gueye'ye, "Bana pas vermiyor" diye sitem ettiği anlar kameralara takıldı. Mbappe'nin mutsuzluğuna dair çıkan iddialar iyice kuvvetlendi.

Ligue 1'de 8. haftada Paris Saint-Germain, Montpellier'i 2-0 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini aldı.

Psg'nin golleri 14'te Gueye ve 88'de Draxler'den geldi. Karşılaşmada Mbappe skora katkı veremezken, Neymar asist yaptı.

Mbappe'nin Neymar isyanına tüm dünya şahit oldu! Arkadaşına çok kızdı

Mbappe'nin kulübede takım arkadaşı Gueye'ye Neymar için, "Bana pas vermiyor" dediği görüldü. Sıkı arkadaşlar arasındaki bu gerginlik şaşırttı.

Mbappe'nin Neymar isyanına tüm dünya şahit oldu! Arkadaşına çok kızdı

Kylian Mbappe, Messi transferinden sonra takımdan ayrılmak istemişti. Real Madrid, Mbappe için bir teklif yapmıştı ancak onay çıkmadı. Mbappe'nin Real Madrid'e gitmek istediği konuşuluyor.

Mbappe'nin Neymar isyanına tüm dünya şahit oldu! Arkadaşına çok kızdı

Mbappe'nin Neymar isyanına tüm dünya şahit oldu! Arkadaşına çok kızdı
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Haber: Mbappe'nin Neymar isyanına tüm dünya şahit oldu! Arkadaşına çok kızdı - Haberler Spor
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