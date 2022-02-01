Mbappe'nin kazanacağı parayı duyan Ronaldo aklını kaybetti! Gündemi sallayan yorum
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Real Madrid'in senelik 50 milyon euro maaşa el anlaşması futbol gündeminin zirvesine yerleşti. Efsane futbolcu Ronaldo 50 milyon euroluk maaş için, "Yanlış zamanda dünyaya geldik" yorumunu yaptı.
Psg ile mukavelesi sona erecek Kylian Mbapppe, hayal ettiği Real Madrid formasını yeni sezonda sırtına geçirecek. Alman Bild'in 50 milyon euro maaş karşılığında transferin bittiğini duyurmasıyla futbol dünyası sarsıldı.
KİMSEDEN YALANLAMA GELMEDİ
Bu haber Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerde manşetleri süsledi. İki taraftan da herhangi bir yalanlama gelmedi.
"YANLIŞ ZAMANDA DOĞDUK"
Futbolun gelmiş geçmiş en önemli figürlerinden biri olarak gösterilen "Gerçek Ronaldo" da esprili yorum yaptı. Ronaldo, "Kylian'nın Real Madrid'den yılda 50 milyon euro kazanacağını okudum. Yanlış zamanda dünyaya geldik. Bizim zamanımızda rakamlar böyle değildi" yorumunda bulundu.