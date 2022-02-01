Mbappe'nin kazanacağı parayı duyan Ronaldo aklını kaybetti! Gündemi sallayan yorum - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mbappe'nin kazanacağı parayı duyan Ronaldo aklını kaybetti! Gündemi sallayan yorum

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Real Madrid'in senelik 50 milyon euro maaşa el anlaşması futbol gündeminin zirvesine yerleşti. Efsane futbolcu Ronaldo 50 milyon euroluk maaş için, "Yanlış zamanda dünyaya geldik" yorumunu yaptı.

Psg ile mukavelesi sona erecek Kylian Mbapppe, hayal ettiği Real Madrid formasını yeni sezonda sırtına geçirecek. Alman Bild'in 50 milyon euro maaş karşılığında transferin bittiğini duyurmasıyla futbol dünyası sarsıldı.

Mbappe'nin kazanacağı parayı duyan Ronaldo aklını kaybetti! Gündemi sallayan yorum

KİMSEDEN YALANLAMA GELMEDİ

Bu haber Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkelerde manşetleri süsledi. İki taraftan da herhangi bir yalanlama gelmedi.

Mbappe'nin kazanacağı parayı duyan Ronaldo aklını kaybetti! Gündemi sallayan yorum

"YANLIŞ ZAMANDA DOĞDUK"

Futbolun gelmiş geçmiş en önemli figürlerinden biri olarak gösterilen "Gerçek Ronaldo" da esprili yorum yaptı. Ronaldo, "Kylian'nın Real Madrid'den yılda 50 milyon euro kazanacağını okudum. Yanlış zamanda dünyaya geldik. Bizim zamanımızda rakamlar böyle değildi" yorumunda bulundu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Ronaldo Luís Nazário, Kylian Mbappe, Real Madrid, PSG, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title