Mbappe hasta mı, Mbappe'nin hastalığı ne?

Mbappe hasta mı, Mbappe'nin hastalığı ne?
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Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk 2 maçında forma giyemeyen Kylian Mbappe'nin sağlık durumu belli oldu. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Real Madrid'de yıldız oyuncu Kylian Mbappe, yaşadığı hastalık nedeniyle 5 kilo verdi. Peki, Mbappe hasta mı, Mbappe'nin hastalığı ne?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Real Madrid'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, yaşadığı bağırsak enfeksiyonu nedeniyle 5 kilo verdi. Hastaneye kaldırılan ve ilk iki maçta forma giyemeyen Mbappe'nin sağlık durumu endişe yarattı. Mbappe hasta mı, Mbappe'nin hastalığı ne?

MBAPPE'NİN HASTALIĞI NE?

Bağırsak enfeksiyonu geçiren Mbappe, hastaneden taburcu olmasının ardından antrenmanlara geri döndü. İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Fransız yıldız, mide ve bağırsak iltihabı nedeniyle 5 kilo verdi.

Antrenmandan paylaşılan fotoğraflarda Fransız yıldızın fiziki açıdan uğradığı değişim dikkat çekti. Real Madrid'in paylaştığı antrenman fotoğrafında Mbappe'nin kilo ve kas kaybettiği görüldü. Çıkan haberlere göre Fransız yıldız, gücünü toplamak ve hazır hale gelmek için ekstra çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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