Mazlum-Der Kayseri Şubesi'nde Ahmet Taş güven tazeledi

Mazlum-Der Kayseri Şubesi Başkanı Ahmet Taş, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Mazlum-Der'den yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin olağan genel kurulu Öğretmenevi'nde yapıldı.

Mevcut Başkan Ahmet Taş, tek listeyle aday olduğu genel kurulda yeniden seçildi.

Genel kurulda divan başkanlığı yapan Fevzi Konaç, İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Bu gelişme güzel ama acilen gerekli kanuni düzenlemeler de yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu asil üyeleri, Sena Özdemir, Uğur Dursun, Harun Gürpınar, Adnan Evsen'den, denetim kurulu asil üyelere ise Adnan Uzunkol, Yaşar Yıldırım ve Bekir Adıyaman'dan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin