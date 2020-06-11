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Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle daha etkin kullanılmaya başlanılan İşsizlik Sigortası Fonu daha etkin kullanılmaya başlandı. Bu kapsamda mayıs ayında Fon'dan 5 milyondan fazla çalışana ödeme yapıldı.

11.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:16

İŞKUR, tarafından yayımlanan İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni verilerine göre, mayısta fondan ödeme yapılan çalışan sayısı 5 milyonu aştı. Fon'dan mayısta 530 bin 15 kişiye toplamda 656 milyon 460 bin TL işsizlik sigortası ödemesi yapıldı. Bu kalemde kişi başı net ödeme 1.239 TL oldu. Mayısta 102 bin 187 kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulunurken, bu kişilerden sadece 16 bin 427'si olumlu yanıt aldı.

5 MİLYAR LİRAYI AŞKIN KISA ÇALIŞMA ÖDEMESİ YAPILDI

Fon'dan mayısta 3 milyon 91 bin 402 kişiye toplamda 5 milyar 154 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi yapıldı. Bu kalemde kişi başı net ödeme 1.666 TL oldu.

1,7 MİLYAR LİRA NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILDI

Nisan ve mayıs dönemlerinde ücretsiz izne çıkarılan ya da kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan 1 milyon 358 bin 375 kişiye toplamda 1 milyar 701 milyon TL'lik "nakdi ücret desteği" ödemesi yapıldı. Bu kalemde kişi başı ortalama ödeme 1.253 TL oldu.

PATRONLARA 1,8 MİLYAR LİRA TEŞVİK ÖDEMESİ YAPILDI

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği ödemeleri, koronavirüs salgını döneminde kullanılan temel destek ödemeleri oldu. Yarım çalışma, ücret garanti fonu, aktif iş gücü programları ve işbaşı eğitim programları kapsamında yapılanlarla birlikte mayısta Fon'dan ödeme yapılan kişi sayısı 5 milyonu aştı. Bu dönemde ayrıca patronlara 1 milyar 865 milyon TL'lik "teşvik ve destek" ödemesi yapıldı. 2019 sonunda toplam 131 milyar 541 milyon TL olan fon varlığı, 9 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 119 milyar 959 milyon TL'ye geriledi.

Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı

Ekonomi Manşet

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