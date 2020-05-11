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Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek

Ülke federasyonlarıyla 27 Mayıs'ta bir araya gelecek UEFA'nın bu toplantıda Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi için gelecek sezonun takvimini belirlemesi ve İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalinin ne zaman oynanacağına karar vermesi bekleniyor.

Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek
11.05.2020 22:26 | Son Güncelleme: 11.05.2020 22:30

UEFA, 2020/21 Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi sezonu için ise tarihi bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonu Ağustos ayı içinde tamamlamayı planlayan UEFA, 20 Ekim tarihinde başlatmayı planladığı gelecek sezon öncesinde ön eleme maçlarını yapmamayı ya da farklı planlar üzerinden devam etmeyi düşünüyor.

Mevcut sistemde Şampiyonlar Ligi'nde 24 takım liglerinde elde ettikleri derecelere göre doğrudan Şampiyonlar Ligi bileti alırken, Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımlar da doğrudan gruplarda yarışmaya hak kazanıyor. Geride kalan 6 takım ise ön eleme turlarından geliyor.

TEK MAÇ FORMULÜ

UEFA, takvimde yeterli boşluk oluşmadığını düşündüğünden ön eleme maçlarını rövanşlı değil, tek maçlı eleme usulu sistemi ile oynatmayı ya da şampiyonları Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayan en iyi 12 ülkenin oynayacağı tek maç üzerinden yapmayı düşünüyor.

Avrupa Ligi'nde ise sadece 48 kulübün 17'si doğrudan bilet alıyor ve mevcut durum daha da karmaşık bir hal alıyor. UEFA, burada da tek maçlık eliminasyon sistemi düşünmeyi düşünürken, alternatif bir sistem bulamadığını belirtiyor.

SON TARİH 27 MAYIS

UEFA Yönetim Kurulu, 27 Mayıs tarihinde federasyonlarla bir videokonferans düzenleyecek ve gelecek sezonun takvimi için hazırlanan son planı açıklayacak.

UEFA'NIN İSTANBUL PLANI

Ayrıca, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak olan ve daha önce 29 Ağustos tarihinde oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali için de karar verilecek.

Farklı opsiyonların da TFF ile görüşüldüğü ve İstanbul'da son 4 takımın Final Four oynayabileceği kaydedildi. Aynı uygulama, Avrupa Ligi için ise Polonya'da yapılacak.

(Kaynak: Hürriyet)

Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek
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