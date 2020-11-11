Eski F.Bahçeli Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi
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Eski F.Bahçeli Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi

11.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:18
Eski F.Bahçeli Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi

Fenerbahçe'den ayrılarak Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'e transfer olan tecrübeli oyuncu Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshederek FIFA'lık olan, ardından da Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, 7 maçta 3 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, takım arkadaşları ve basının övgüyle bahsettiği 32 yaşındaki oyuncu, dün taraftardan hakaret dolu mektup aldı.

Eski F.Bahçeli Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi

"DEFOL GİT BU KULÜPTEN"

Kumar oynaması ve gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla nargile içmesi nedeniyle eleştirilen deneyimli futbolcu, mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Mektupta, "Max Kruse, beyinsiz, defol git bu kulüpten. Union'a senin gibi aptal bir futbolcu hiç gelmedi. Seni stadyumda kovalamadan kendi isteğinle ayrıl buradan'' şeklinde hakaret ve tehdit dolu ifadelerin yer aldığı görüldü.

Eski F.Bahçeli Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi

Sosyal medya hesabından mektubu okuyan Kruse, "Bunları yüzüme söyleyebilirdi. Bu kişiye iyi günler diliyorum" diyerek taraftara yanıt verdi.

Eski F.Bahçeli Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi
Eski F.Bahçeli Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi
Eski F.Bahçeli Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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