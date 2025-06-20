Galatasaray'ın Leroy Sane transferi hakkında daha önce Mesut Özil'den yorumlar gelmişti. Bu kez de Max Kruse, transfer hakkında açıklamalarda bulundu. Kruse'nin Sane hakkında ne dediği merak konusu oldu. Peki, Max Kruse, Leroy Sane için ne dedi?

MAX KRUSE, LEROY SANE İÇİN NE DEDİ?

Fenerbahçe'nin eski Alman futbolcusu, vatandaşı Sane'nin transferinin harika olduğuna vurgu yaptı.

"Sane'nin Galatasaray'a transferi gerçekten harika bir şey. Leroy, hala kariyerinin en parlak döneminde. Galatasaray sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en büyük kulüplerinden. Avrupa'da da taraftarları var." ifadelerini kullandı.

MAX KRUSE KİMDİR?

19 Mart 1988 Reinbek, Almanya doğumlu Maximilian Kruse 33 yaşındadır. 1,8 m boyundaki Kruse Hamburg'da büyüdü.

Alman futbolcu Kruse, forvet pozisyonunda görev yapıyor. Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giydi.

SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, Werder Bremen takımlarında oynayan Kruse, 28 Haziran 2019'da Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaşmıştı.