Wanda Nara ile yaşadığı fırtınalı ilişkiyle uzun süre magazin manşetlerinde yer alan Icardi, resmi olarak boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Arjantinli oyuncu China Suárez ile olan yakınlaşmaları dikkat çekerken, sosyal medyada paylaşılan yüzüklü fotoğraflar bu ilişkiye dair önemli bir sinyal verdi. Peki, Mauro Icardi nişanlandı mı? İşte detaylar...

MAURO ICARDI NİŞANLANDI MI?

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile resmi olarak boşandıktan sonra, Arjantinli model ve oyuncu China Suárez ile nişanlandı.

Icardi ve Suárez'in ilişkisi, Icardi'nin Wanda Nara ile olan evliliğinin sona ermesinin ardından hızla ilerledi. Çift, Amerika'da birlikte tatile çıkarak ilişkilerini kamuoyuyla paylaştı.