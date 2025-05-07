Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi

Mauro Icardi nişanlandı mı?

Mauro Icardi nişanlandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Son günlerde sosyal medyada dolaşan görüntüler ve iddialar sonrasında Icardi'nin nişanlanıp nişanlanmadığı merak ediliyor. Peki, Mauro Icardi nişanlandı mı?

Wanda Nara ile yaşadığı fırtınalı ilişkiyle uzun süre magazin manşetlerinde yer alan Icardi, resmi olarak boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Arjantinli oyuncu China Suárez ile olan yakınlaşmaları dikkat çekerken, sosyal medyada paylaşılan yüzüklü fotoğraflar bu ilişkiye dair önemli bir sinyal verdi. Peki, Mauro Icardi nişanlandı mı? İşte detaylar...

MAURO ICARDI NİŞANLANDI MI?

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile resmi olarak boşandıktan sonra, Arjantinli model ve oyuncu China Suárez ile nişanlandı.

Mauro Icardi nişanlandı mı?

Icardi ve Suárez'in ilişkisi, Icardi'nin Wanda Nara ile olan evliliğinin sona ermesinin ardından hızla ilerledi. Çift, Amerika'da birlikte tatile çıkarak ilişkilerini kamuoyuyla paylaştı.

Mauro Icardi nişanlandı mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak hayvanları kararı sonrası hayvanseverler AYM'nin kapısına dayandı

Karar sonrası AYM'nin kapısına dayandılar! Arbede çıktı
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.