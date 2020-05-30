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Matlı: "İlk çeyrekte büyüme rakamları motive edici"

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Matlı:
30.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:58

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Yılın ilk çeyreğinin dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecinden dolayı hem sağlık hem ekonomi anlamında zorluklarla geçtiğini dile getiren Başkan Matlı, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) yılın birinci çeyreğinde yüzde 4.5 oranında arttı. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; sanayi yüzde 6,2, hizmetler yüzde 3,4, tarım yüzde 3, finans ve sigorta sektörü yüzde 1.6 artarken inşaat sektörü yüzde 1,5 azaldı" dedi.

Matlı, "2019 yılı sonunda Çin'in Wuhan kentinde görülen ve tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgınının ekonomik durgunluğu yavaş yavaş geride kalıyor. Kapanan işyerleri tekrar açılmaya, iş yavaşlatan işletmeler eski üretim kapasitesine ulaşmaya başlıyor. 1 Haziran'dan itibaren şehirlerarası, 15 Haziran'dan itibaren de sınır kapıları ve gümrüklerin açılması ile iç ve dış ticaret hız kazanacaktır. İkinci çeyrek büyüme rakamları biraz canımızı sıkacak gibi görünse de sağlıklı ve kalıcı bir büyüme için, üretim odaklı, yüksek katma değer oluşturan üretim modelini her alanda hayata geçirmemiz çok önemli" dedi.

Küresel ekonomiye ilişkin tedirginliklerin ve belirsizliklerin arttığı bir ortamda aynı dönemde Avrupa Birliği yüzde 3,2, Avro Bölgesi ise yüzde 2,6 daralırken Türkiye ekonomisinin art arda 3 çeyrektir büyüdüğünü belirten Başkan Özer Matlı, "Pandemi nedeniyle yıl sonunda birçok ülkede ekonomik daralma yaşanırken Türkiye'de daha iyimser bir tablo beklentisi reel sektörü motive edici bir durum. Ancak firmalarımız bu süreçte sermaye anlamında ciddi sıkıntılar yaşadı. İşletmelerimizin üretim, yatırım ve istihdamını aralıksız sürdürmeleri için bir süre daha desteklenmeye ihtiyacı var. Özellikle finans sektörü ile reel sektörü ortak bir paydada mutlak suretle buluşturmak gerekiyor" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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