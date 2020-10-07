Matlı Grup, Diyarbakır'da 150 milyon lira tutarında yem fabrikası kurmayı planlıyor

Matlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Önder Matlı, 150 milyon liralık yem fabrikası kurmak için Diyarbakır'da inceleme yaptı.

Matlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Önder Matlı, 150 milyon liralık yem fabrikası kurmak için Diyarbakır'da inceleme yaptı.

Önder Matlı, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, yapmayı planladıkları yatırım için arsa bakmaya geldiklerini söyledi.

Bursa merkezli hayvan yemi üreten bir firmayı bünyelerinde barındırdıklarını aktaran Matlı, Konya, Manisa, Çorlu, Samsun, Gaziantep, Burdur ve Polatlı'da yatırımlarının olduğunu kaydetti.

Matlı, Türkiye'nin hayvancılıkta 15-20 yıl içerisinde çok büyük bir mesafe kat ettiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"2002'de Türkiye'de 6 milyon ton civarında yem üretilirken, bugün geldiğimiz noktada 25 milyon ton yem üretilen bir ülke olduk. Bu rakam Türkiye'yi Avrupa'da yem üretimi konusunda en büyük ülke konumuna getirdi. Türkiye'de hem nüfus artışı hem refah artışı ile bundan sonraki süreçte hayvansal protein dediğimiz tavuk, süt, et, yumurta tüketimi artacak. Bu tüketimin artmasıyla yem üretimi de artmaya devam edecek."

"Türkiye'de hayvancılığın doğuda yeniden bir kalkınma ve şahlanma hareketi içerisinde olacağına inanıyoruz." diyen Matlı, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır bundan sonraki süreçte, bölgedeki yatırımlarla tarımsal ve hayvansal üretimi artırma kapasitesinin çok yüksek olduğu bir il. Biz de Diyarbakır'a gelerek yatırım yapma niyetiyle araştırmalarda bulunuyoruz. Diyarbakır'ın gelecek zaman içerisinde yatırımlarla adından söz ettireceğine yürekten inanıyoruz. Yaklaşık 150 milyon liralık bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Yatırımla 80 ila 90 kişilik doğrudan bir istihdam sağlayacağız."

Matlı Grup yatırımı ile birlikte bölge kentlerinin tamamından yüzlerce ton ürünün Diyarbakır'a taşınacağını belirten OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fidan şunları kaydetti:

"Buradan yüzlerce ton ürün alacaklar. Muş'tan Van'a, Şırnak'tan Hakkari'ye bölgenin her yerinden on binlerce ton ürünü toplayıp buraya getirecekler. Burada da yem fabrikalarımız var ama kapasite olarak bu en büyüğü olacak. Çiftçilerimizin ürünlerinin yüzde 80-90'ı bu fabrikaya gelecek. Şu anda çiftçinin büyük bölümü ürününü Gaziantep'e satıyor. Oraya götürmek için nakliye veriliyor. Üretilen malı getirmek için tekrar nakliye ödenerek mal buraya getiriliyor. Bu giderler artık olmayacak, maliyetler düşecek. Bu da çiftçinin yemi daha ucuza alması demek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Ayaydın