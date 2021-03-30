Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Mart Masumlar Apartmanı neden yayınlanmadı?

Ekranların en çok seyredilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı'nın 30 Mart akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 30 Mart 2021 Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Masumlar Apartmanı bugün yok mu? Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta?

Bugün Türkiye-Letonya FIFA Dünya Kupası grup eleme maçı olacağından dolayı Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta, hangi gün yayınlanacak? Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Mart Masumlar Apartmanı neden yayınlanmadı?

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN?

Normalde her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında başlayan Masumlar Apartmanı bu hafta Dünya Kupası grup eleme maçından dolayı ekranlara gelmeyecek.

MASUMLAR APARTMANI BUGÜN YOK MU?

Bugün TRT 1 yayın akışına göre saat 21:45 'de Türkiye - Letonya maçı olacak. Bundan dolayı Masumlar Apartmanı yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek. Yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (30 MART SALI)

20:00 - Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"

- Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" 21:45 - 2022 Dünya Kupası Türkiye-Letonya (İlk yarı)

- 2022 Dünya Kupası Türkiye-Letonya (İlk yarı) 22:45 - 2022 Dünya Kupası Türkiye-Letonya (İkinci yarı)

Türkiye-Letonya maçından dolayı bu hafta Masumlar Apartmanı yeni bölümü olmayacak.