MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye eleme potasında kimler var?
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MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye eleme potasında kimler var?

MasterChef Türkite 2020 yarışmasında geçtiğimiz gün mavi ve kırmızı takımlar karşı karşıya geldi. Takım oyununu maviler kazandı, kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Peki, dokunulmazlığı kim kaybetti? Eleme potasına kimler gitti?

MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye eleme potasında kimler var?
19.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:32

MasterChef'te, salı akşamı yayımlanan bölümde yarışmacılar ilk kez takım oyunu ile ekrandaydı. Heyecanın doruklarda olduğu anlarda jüri, mavi ve kırmız takımlardan yaz konsepti adı altında 5 farklı yemek istedi. Sonunda mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu. İşte, detaylar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

2020 MasterChef'e ilk etapta 32 yarışmacı katılmış ardından eleme aşamasıyla 16 yarışmacı kaldı. Yarışmacılar mavi ve kırmızı olmak üzere 8'erli iki takıma ayrıldı. Takımlar salı günü ilk kez takım oyunu oynadı ve kaybeden taraf kırmızı ekip oldu. Eleme adayı çıkarılsa da henüz elenen yarışmacı olmadı. Önümüzdeki günlerde MasterChef'e bir kişi veda edecek.

MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye eleme potasında kimler var?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takım arasında oynanan bireysel dokunulmazlıkta jüri, yarışmacılardan lavantalı ve kabak çekirdekli irmik helvası istedi. Helvayı en iyi yapan Duygu dokunulmazlığın sahibi oldu. Eleme potası için seçtiği ilk isim ise Celal oldu. Ardından yapıaln oylamayla 7 oy alarak ikinci eleme adayı Sedat seçildi.

MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye eleme potasında kimler var?

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