Masterchef günün menüsü nedir? 29 Ekim dokunulmazlık oyunu günün menüsü ne? Masterchef Çanakkale menüsünde neler yapılacak?
29.10.2020 22:12 | Son Güncelleme: 29.10.2020 22:16
Masterchef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün iki takım haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşılaşıyor. Günün menüsü ise Çanakkale menü. Peki Çanakkale'de hangi yemekler yapılacak? 5 farklı ürün nedir? Tüm isimleri sizlerle...
Masterchef'te dokunulmazlık menüsü açıklandı. Peki bugün 29 Ekim Masterchef dokunulmazlık menüsü yemekleri nelerdir?
MASTERCHEF 29 EKİM PERŞEMBE DOKUNULMAZLIK MENÜSÜ NEDİR?
Şefler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda aşağıdaki yemeklerin yapılmasını istedi. İşte karşınızda Masterchef 29 Ekim dokunulmazlık oyunu Çanakkale menüsü:
- Yarma Buğdaylı Isırgan Pazı Çorbası
- Akivades & Hindiba ve Turpotu Salatası
- Bozcaada Kalamar Dolması
- Çanakkale Palamut Pilakisi
- Itır Otlu Çanakkale Fırın Sütlacı
MASTERCHEF YENİ BÖLÜMÜ NEREDE ÇEKİLDİ?
MasterChef Türkiye'nin 29 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 88. yeni bölümünden fragman yayınlandı. MasterChef Türkiye 2020 yarışmacıları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Çanakkale'de yarışacak.