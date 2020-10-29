Masterchef günün menüsü nedir? 29 Ekim dokunulmazlık oyunu günün menüsü ne? Masterchef Çanakkale menüsünde neler yapılacak?

Masterchef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün iki takım haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşılaşıyor. Günün menüsü ise Çanakkale menü. Peki Çanakkale'de hangi yemekler yapılacak? 5 farklı ürün nedir? Tüm isimleri sizlerle...