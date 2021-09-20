Masterchef challenge düelloyu kim kazandı? 20 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Azize mi Hamza mı? Kaptanlık ödülü avantajı ne? - Haberler
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Masterchef challenge düelloyu kim kazandı? 20 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Azize mi Hamza mı? Kaptanlık ödülü avantajı ne?

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Masterchef challenge düelloyu kim kazandı? 20 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Azize mi Hamza mı? Kaptanlık ödülü avantajı ne?

Masterchef'de bugün 20 Eylül Pazartesi kaptanlık düellosu vardı. Mavi takımdan Azize ve kırmızı takımdan Hamza lokma tatlısı ile kapıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 20 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Azize mi Hamza mı? Tüm detaylar haberimizde...

Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi. Mavi takım kaptanı Azize olurken, kırmızı takım kaptanı Hamza oldu. Günün sonunda ise ikili kaptanlık düellosunda karşı karşıya geldi. Peki, Masterchef challange kim kazandı? 20 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Hasan mı Safanur mu? İşte tüm bilgiler...

20 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, tavuk şiş yapılmasını istedi. En iyi 8 tabak seçiliyor.

1. aşamadaki en iyi 8 kişi (Üst tura geçen 8 isim) :

  • - Mert
  • - Azize
  • - Emre
  • - Ateş
  • - Sergen
  • - Mustafa
  • - Milhan
  • - Eren

Şimdi 2. aşamaya geçildi ve en iyi 4 isim açıklandı.

En iyi seçilen yarışmacılar:

  • Mert
  • Azize
  • Eren
  • Sergen

4. olan yarışmacı : Sergen Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

3. olan yarışmacı : Eren

2. olan yarışmacı : Mert

1. olan yarışmacı : Azize

En iyi kişi mavi takım kaptanı olacak.

  • MAVİ TAKIM KAPTANI : AZİZE
  • KIRMIZI TAKIM KAPTANI : HAMZA

Şefler bu hafta çok büyük bir avantajın olacağını açıkladı. Yarınki dokunulmazlık oyununda avantaj belli olacak.

Bugün kaptanlık düellosunda lokma tatlısı yapıldı.

Bugün Azize ve Hamza kaptanlık düellosu oyununda karşılaştı. Henüz kazanan isim açıklanmadı. Birazdan açıklandığında yazacağız... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Masterchef challenge düelloyu kim kazandı? 20 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Azize mi Hamza mı? Kaptanlık ödülü avantajı ne?

Sonuç birazdan açıklanacak.

KAZANAN İSİM : HAMZA

Masterchef düellosunu kırmızı takım kazandı. Hamza challenge düellosunda daha iyi lokma yaparak avantajın sahibi oluyor.

Masterchef challenge düelloyu kim kazandı? 20 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Azize mi Hamza mı? Kaptanlık ödülü avantajı ne?

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Haber: Masterchef challenge düelloyu kim kazandı? 20 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Azize mi Hamza mı? Kaptanlık ödülü avantajı ne? - Haberler
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