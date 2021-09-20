Masterchef challenge düelloyu kim kazandı? 20 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Azize mi Hamza mı? Kaptanlık ödülü avantajı ne?

Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi. Mavi takım kaptanı Azize olurken, kırmızı takım kaptanı Hamza oldu. Günün sonunda ise ikili kaptanlık düellosunda karşı karşıya geldi. Peki, Masterchef challange kim kazandı? 20 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Hasan mı Safanur mu? İşte tüm bilgiler...

20 EYLÜL MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

20 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, tavuk şiş yapılmasını istedi. En iyi 8 tabak seçiliyor.

1. aşamadaki en iyi 8 kişi (Üst tura geçen 8 isim) :

- Mert

- Azize

- Emre

- Ateş

- Sergen

- Mustafa

- Milhan

- Eren

Şimdi 2. aşamaya geçildi ve en iyi 4 isim açıklandı.

En iyi seçilen yarışmacılar:

Mert

Azize

Eren

Sergen

4. olan yarışmacı : Sergen Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

3. olan yarışmacı : Eren

2. olan yarışmacı : Mert

1. olan yarışmacı : Azize

En iyi kişi mavi takım kaptanı olacak.

MAVİ TAKIM KAPTANI : AZİZE

AZİZE KIRMIZI TAKIM KAPTANI : HAMZA

MASTERCHEF BU HAFTANIN KAPTANLIK ÖDÜLÜ AVANTAJI NE OLDU?

Şefler bu hafta çok büyük bir avantajın olacağını açıkladı. Yarınki dokunulmazlık oyununda avantaj belli olacak.

MASTERCHEF 20 EYLÜL KAPTANLIK DÜELLOSU TATLISI NEYDİ?

Bugün kaptanlık düellosunda lokma tatlısı yapıldı.

20 EYLÜL KAPTANLIK DÜELLOSUNU CHALLANGE'Yİ KİM KAZANDI?

Bugün Azize ve Hamza kaptanlık düellosu oyununda karşılaştı. Henüz kazanan isim açıklanmadı. Birazdan açıklandığında yazacağız... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Sonuç birazdan açıklanacak.

KAZANAN İSİM : HAMZA

Masterchef düellosunu kırmızı takım kazandı. Hamza challenge düellosunda daha iyi lokma yaparak avantajın sahibi oluyor.