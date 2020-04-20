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Türkiye, Ekonomi

Massey Ferguson üreticisi AGCO Corporation, Türkiye yönetimini güçlendirdi

Massey Ferguson traktörlerinin üreticisi AGCO Corporation, Türkiye'deki yönetimini güçlendirme kararı aldı.

20.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:08
Massey Ferguson üreticisi AGCO Corporation, Türkiye yönetimini güçlendirdi

Massey Ferguson traktörlerinin üreticisi AGCO Corporation, Türkiye'deki yönetimini güçlendirme kararı aldı. Uzun yıllardır traktör ve tarım makinaları sektöründe görev yapan Mete Has, AGCO'nun Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi (EME) merkez yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, AGCO Türkiye Genel Müdürü oldu.

AGCO'dan yapılan açıklamaya göre, AGCO Global yönetimince, çok zorlu bir yıl olan 2019'a rağmen markanın geçen seneki yüksek performansıyla beraber gösterdiği anlamlı büyüme potansiyeli ve şirketin küresel dağıtım stratejisine uygun ilerlemesine dayanarak, Türkiye'deki yönetimi güçlendirme kararı alındı. Massey Ferguson ve AGCO EME Bölgesi yönetiminin bu kararı çerçevesinde, AGCO Türkiye ülke satış ve pazarlama müdürlüğü görevini sürdüren Mete Has, 13 Mart'tan itibaren AGCO Türkiye genel müdürü görevine terfi edildi.

Yapılan bilgilendirmede Mete Has, AGCO'nun Türkiye'deki tüm ticari faaliyetlerinin ve operasyonlarının yönetimiyle beraber, resmi kurum ve kuruluşlar, dernek ve organizasyonlardaki her türlü temsillerini de kapsayacak şekilde şirketin tam yasal temsilini üstlendi. Ayrıca, AGCO Türkiye çatısı altında sunulan Massey Ferguson markasının Türkiye'de yürüttüğü tüm marka ve ticari operasyonlarından da sorumlu olmaya devam edecek.

Şirket olarak, kuruluşundan bu yana Massey Ferguson'un Türkiye'deki merkezi olduklarını vurgulayan Mete Has, bundan sonraki sorumluluk alanını şu sözlerle açıkladı: "Benim de yıllardır ana sorumluluğum bu marka ve onun başarısı için çalışmak. Ama yeni görevimle beraber, AGCO'nun ülkemizde ve şirketimiz bünyesindeki diğer faaliyetleri olan satış sonrası hizmetler, yedek parça faaliyetleri, parça ve yarı mamul satın alma gibi tüm faaliyet ve fonksiyonlarının başarısı için çalışmak ve bu fonksiyonlardaki ekiplerimize destek olmak da öncelikli hedefim ve sorumluğum içinde yer alacak."

Bundan sonraki hedeflerinin de Türkiye pazarında daha çok büyümek olduğunu belirten Mete Has; "Şirketimizde en büyük değişimin artan başarı grafiğinde olmasını hedefliyorum. Bunun yanı sıra asıl hedefim, birbirine kenetlenmiş-kazanan bir ekip olduğumuzu, her yıl bunu başarılarla taçlandırarak gösterebilmek. İnanıyorum ki herkesin çalışmak istediği bir şirket ve herkesin ürünlerinden almak istediği bir marka imajımızı daha da geliştireceğiz. Kazanan Türkiye ekibimizin içinde her yıl artan sayıda yeni 'kazanan bayiler', 'kazanan çiftçiler' ve 'kazanan Massey Ferguson kullanıcıları ve AGCO tedarikçilerini' hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Mete Has kimdir?

Çukurova Üniversitesi Tarım Makinaları Mühendisliği lisans eğitiminin (BSc) yanında traktör, motor ve ergonomi konularında yüksek lisans eğitimini (MSc) tamamlayan Mete Has, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesinden executive MBA derecesi ve Anadolu Üniversitesi'nden İşletme Yönetimi Lisans (BA) derecesi sahibidir.

Massey Ferguson-Uzel Makina San. A.Ş.'de ekipman satış ve sonrasında ürün pazarlama alanında 5 yıl çalışan, daha sonra John Deere'de 10 yıllık satış, bayi geliştirme, pazarlama ve fiyatlama müdürlükleri tecrübesinin ardından AGCO'ya katılan Mete Has'ın tarım ve tarım makinaları sektöründe 22 yılı aşan satış, pazarlama ve bayi yönetimi tecrübesi bulunuyor.

AGCO Türkiye kariyerine 2013'te pazarlama, bayi geliştirme ve filo satışlar müdürü olarak başlayan Mete Has, Şubat 2014'te Massey Ferguson ülke satış müdürlüğüne terfi etti. Has, Mart 2019'dan yeni görevine kadar AGCO ülke satış ve pazarlama müdürü olarak görev yaptı.

AGCO Türkiye, bünyesinde bulunan Massey Ferguson markalı traktör, biçerdöver ve ekipmanları, Laverda marka biçerdöverlerinin satış ve satış sonrası tüm faaliyetlerini, teknik eğitim, küresel komponent- yedekparça satınalma ve dağıtım faaliyetlerini sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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