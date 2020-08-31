Maskelerini taktılar, bayramı kutladılar
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Maskelerini taktılar, bayramı kutladılar

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir araya gelen Balçovalılar, İstiklal Marşı'nı okudu, marşlar söyleyerek bayramlarını kutladı.

Maskelerini taktılar, bayramı kutladılar
31.08.2020 11:26 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:29

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir araya gelen Balçovalılar, İstiklal Marşı'nı okudu, marşlar söyleyerek bayramlarını kutladı. Zeybeklerin coşturduğu, meşalelerin aydınlattığı gecede en çok maskeye dikkat edildi.

Bağımsızlık mücadelesini taçlandıran 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yılı, İzmir Balçova'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Gün boyunca belediyenin araçları müzik yayını yaparak sokaklarda marşlar çalarken, Balçovalı vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Gençler ellerinde meşalelerle Atatürk anıtının önünde nöbet tutarken, zeybekler gösterileri ile izleyenleri büyüledi. Balçovalı vatandaşlar saat 21.00'de ise tek yürek olarak saygı duruşunda bulunarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Meydana toplanan vatandaşlara seslenen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Biz şunu çok iyi biliyoruz; Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmasaydı bugün bağımsız bir Cumhuriyetimiz olmayacaktı. Özgür bir ülkede yaşayamayacaktık. Bırakın milli bayramları, dini bayramlarımızı bile kutlayamayacaktık. O yüzden biz cumhuriyetimize, cumhuriyetimizin değerlerine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden bağlıyız. Çünkü biz Kurtuluş Savaşı'nda kaybeden değil kazanan taraftayız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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