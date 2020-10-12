Maske denetiminden kaçtı, cezadan kurtulamadı
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Maske denetiminden kaçtı, cezadan kurtulamadı

12.10.2020 17:07 | Son Güncelleme: 12.10.2020 17:11
Maske denetiminden kaçtı, cezadan kurtulamadı

ÇORUM'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapan polis ekiplerini gören maskesiz bir kişi, koşarak hızla kaçtı.

ÇORUM'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapan polis ekiplerini gören maskesiz bir kişi, koşarak hızla kaçtı. Mobese kameralarından tespit edilen A.Y. adlı kişiye 352 TL para cezası kesildi.  

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 7 Ekim'de maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Dron destekli denetim sırasında Hürriyet Meydanı'nda maske takmayan bir kişi karşısında polisi görünce koşarak hızla kaçtı. Polis ekiplerince Mobese kameralarından tespit edilen kişinin A.Y. olduğu belirlendi. Polis ekipleri kişiye 352 TL para cezası kesti. 


Maske denetiminden kaçtı, cezadan kurtulamadı
Maske denetiminden kaçtı, cezadan kurtulamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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